Deathloop／死亡循環 攻略｜PS5／PC／Steam 今個9月除了《Tales of Arise》外最受期望的大作《Deathloop》終於推出，本作的難度不低，玩法各系統也比一般遊戲獨特，以下提供一些心得助玩家更快熟悉遊戲減少因死亡而損失的時間。



1. 唔好死

雖然聽起來很廢但其實是最重要的心得；事關玩《Deathloop》這類遊戲有死亡懲罰機制的遊戲，一死的話就會失去很多進度；但往往就是玩這類遊戲時才會更貪心，「試試再前進一點看看」、「小心些就不會死了」，然後就求仁得仁了。

一死就損失慘重了

大概是因為丟失進度的風險為遊戲帶來額外的刺激，令人是更欲罷不能。不過正是這情況下才更要有自制力，所謂勉強無幸福，懂得急流勇退才是英雄。如果已經復活了兩次，但是離目標仍然很遠，不如返回起點，就不會失去裝備和填充劑，也能補充復活次數。

按圖放大Deathloop更多遊戲貼士：

+ 21

2. 潛入往往比硬闖有效

本作敵人HP不多，如果一對一或一對二，玩家用什至槍械以至用刀都可輕鬆獲勝；但同時玩家的HP也很少，一但玩家被敵人包圍很快就會死亡（可以在一兩秒內就被射死）。尤其是不慣觸發警報時，更會引得整個地區的敵人四方八面襲向玩家；這時就算身手射術再了得也很容易死亡（因為真的很少血）。

因此在大部份情況下，潛入暗殺或用滅聲的槍械將敵人逐個解決都會比硬打來得有效，又或者用酒樽引開敵人注意再攻擊等；更甚者直接繞過敵人迴避戰鬥亦是好方法。玩家一開始就有二段跳能力，可以跳上很多一般射擊遊戲中直感跳不上去的地方，同一個地圖也有很多條入侵路線。

背刺是王道

3. 用心看較學 按指示進行

本作有很多獨特系統和機制，因而遊戲也很貼心地有十分詳細的彈出式教學；建議大家一定要細心看這些教學，很多重要系統及玩法的說明都寫在教學內，如果習慣「飛」教學的話肯定會玩到一頭霧水、完全推不到進度。

4. 優先擊殺文潔 逐步建立軍火庫

當玩家完成序盤「漫長的一天」（取得時間保護協定）後就會開始自由探索攻略部份，玩家需要在1日之內打倒8個創見者才能打破時間輪迴完成遊戲。當然玩家不用一開始就拚命攻略，可先在各處摸摸地型收集線索才擬定攻略方法。

而攻略的順序十分自由，完成序盤就能後任意創見者交手（需要特定時段去特定地區），這裡強烈建議玩家按遊戲教學的指示優先打倒文潔。這是因為打倒文潔後會開放「存留劑」功能，可以讓你將武器、符文以及簡碑等裝備跨周目繼承、不再因為死亡而失去。如此者玩家就可以逐步建立（農）自己的軍火庫，以之去挑戰其他創命者。

5. 善用家用版的瞄準輔助（Aim assist）功能

為了彌補手掣較難瞄準敵人的問題，基本上家用版的射擊遊戲都會有輔助瞄準功能，在按L2瞄準時準星會自動拉去敵人身上。

而本作的Aim assist效果很強，強到與其按實L2再自己瞄準，不如射一槍後放開L2、然後再快速按L2讓Aim assist為你再自動瞄準。這個技巧在使用單發高威力武器如四磅炮、散彈槍等時特別有效。當然如果覺得此Aim assist太強，也可以在設定中更改。

掌握了此方法後要L2->即R2秒爆頭也很簡單。

6. 目標為本毋須纏鬥 被圍攻時可逃走

本作沒有等級系統、殺敵沒有經驗值也沒有金錢之類的掉落，通常只會掉彈藥和性能基本的槍械；因此玩家沒有需要和雜兵糾纏，去每一個地區時都要記得自己的目標（找線索 / 找武器 / 殺創位者等）；如果被雜兵發現圍攻，可以選擇不用纏鬥而是先逃走，然後再慢慢清理或繞過敵人。

7. 優先處理感應器（閉路電視） / 自動炮台

本作的自動炮台非常強大，只要幾槍就足以打死玩家；相對地玩家也可以駭入這些砲台來將其據為己用，效果往往比自己殺敵更好。

而一個小技巧是只要接近到可按L1的範圍後，即使後退兩步後仍可繼續駭入，這技巧在正面駭炮台時相當重要，按到L1開始駭入之後馬上退回去掩體後面，就不會被炮台打死。

----------------------------------------

同場加映：Switch／PS4／PS5／PC／遊戲發售日｜剛過去7、8雖然是暑假檔，但也沒有太多重量級新作推出，算是相對靜局的一段時間；到9月開始家用機市場終於開始比較多遊戲了，以下整理9月份Switch、PS4及PS5的主要遊戲發售時間表。



按圖放大9月Switch PS期待遊戲推介👇👇

+ 12

餘下內容請睇全文：破曉傳奇／死亡擱淺導演版／Wario 9月Switch PS期待遊戲推介