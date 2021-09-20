【Switch／PS4／PS5／PC／Steam／特賣／中秋】中秋佳節將至，各遊戲平台都相應推出特賣活動，以下整理各平台特賣減價的抵買之選。另外是Steam正舉行THQ Nordic 10周年特賣，登入Steam即可免費領取《Titan Quest》及《Jagged Alliance 1: Gold Edition》，不要錯過。



Steam特賣有免費Game送

THQ Nordic是歐洲相當具規模的遊戲開發及發行商，旗下較著名的遊戲有《Darksiders》系列及今年新出的新IP動作遊戲《Biomutant》。而現時更可在Steam免費領取《Titan Quest》泰坦任務，是類似Diablo操作玩法的俯瞰式ARPG遊戲；本作在外國的評價非常高，屬於類Diablo遊戲的經典之一，喜愛Diablo類遊戲的玩家就不要錯過。

按圖放大Steam THQ Nordic特賣推薦👇👇

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另外PS Store和Nintendo eShop亦有特賣正在進行，可看看有沒有想要的Game在中秋假期玩。

按圖放大PS Store / Nintendo eShop Switch特賣推薦👇👇

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Steam特賣遊戲推薦：

Darksiders Genesis

原價HK$ 199.00，特價-67%折實HK$ 65.67



Titan Quest Anniversary Edition

限時免費 9月24日登入Steam免費領取



BIOMUTANT

原價HK$ 464.00，特價-34%折實HK$ 306.24



Desperados III

原價HK$ 359.00，特價-60%折實HK$ 143.60



懷舊戰略遊戲 Jagged Alliance 1: Gold Edition

限時免費領取 9月24日前登入Steam領取即可永久擁有



Red Dead Redemption 2

原價HK$ 468.00，特價-33%折實HK$ 313.56



Fall Guys: Ultimate Knockout

原價HK$ 89.00，特價-50%折實HK$ 44.50



Human: Fall Flat

原價HK$ 99.00，特價-66%折實HK$ 33.66



PS Store / Nintendo eShop Switch特賣推薦：

緋紅結繫 PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

原價HK$ 479.00，特價-30%折實HK$ 335.30



《刺客教條：維京紀元》數位標準版 PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

原價HK$ 468.00，特價-50%折實HK$ 234.00



Metro Exodus (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文)

PS4 PS5

原價HK$ 238.00，特價-65%折實HK$ 83.30



Darksiders III

PS4

原價HK$ 468.00，特價-85%折實HK$ 70.20



NieR:Automata Game of the YoRHa Edition (中日英韓文版)

PS4

原價HK$ 308.00，特價-50%折實HK$ 154.00



女神異聞錄５ 皇家版 (中文版)

PS4

原價HK$ 438.00，特價-50%折實HK$ 219.00



十三機兵防衛圈 (中韓文版)

PS4

原價HK$ 448.00，特價-50%折實HK$ 224.00



DJMAX RESPECT (韓文, 英文, 繁體中文)

PS4

原價HK$ 398.00，特價-70%折實HK$ 119.40



TRIALS of MANA聖劍傳說3重製 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

PS4

原價HK$ 390.00，特價-50%折實HK$ 195.00



超級機器人大戰Ｔ (中英韓文版)

PS4

原價HK$ 529.00，特價-65%折實HK$ 185.15



人中之龍７ 光與闇的去向 (中日文版)

PS4

原價HK$ 428.00，特價-50%折實HK$ 214.00



世界遊戲大全51

Switch

原價HKD 289，特價折實HKD 200



路易吉洋樓3 Luigi's Mansion 3

Switch

原價HKD 429.00，特價折實HKD 299.00



DAEMON X MACHINA（機甲戰魔）

Switch

原價HKD 499.00，特價折實HKD 199.00



戰場女武神

Switch

原價HKD 148.00，特價折實HKD 74.00



戰場女武神4

Switch

原價HKD 428.00。特價折實HKD 214.00



夜迴＆深夜迴for Nintendo Switch

Switch

原價HKD 415.00，特價折實HKD 207.00



彩京精選 Vol.1

Switch

原價HKD 229.00，特價折實HKD 114.00



彩京精選 Vol.2

Switch

原價HKD 229.00，特價折實HKD 114.00



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同場加映：Switch／PS4／PS5／PC／遊戲發售日｜剛過去7、8雖然是暑假檔，但也沒有太多重量級新作推出，算是相對靜局的一段時間；到9月開始家用機市場終於開始比較多遊戲了，以下整理9月份Switch、PS4及PS5的主要遊戲發售時間表。



按圖放大9月Switch PS期待遊戲推介👇👇

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餘下內容請睇全文：破曉傳奇／死亡擱淺導演版／Wario 9月Switch PS期待遊戲推介