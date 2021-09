【Switch/PS4/PS5/PC/Steam/特賣/中秋】中秋佳節將至,各遊戲平台都相應推出特賣活動,以下整理各平台特賣減價的抵買之選。另外是Steam正舉行THQ Nordic 10周年特賣,登入Steam即可免費領取《Titan Quest》及《Jagged Alliance 1: Gold Edition》,不要錯過。



Steam特賣有免費Game送

THQ Nordic是歐洲相當具規模的遊戲開發及發行商,旗下較著名的遊戲有《Darksiders》系列及今年新出的新IP動作遊戲《Biomutant》。而現時更可在Steam免費領取《Titan Quest》泰坦任務,是類似Diablo操作玩法的俯瞰式ARPG遊戲;本作在外國的評價非常高,屬於類Diablo遊戲的經典之一,喜愛Diablo類遊戲的玩家就不要錯過。

按圖放大Steam THQ Nordic特賣推薦👇👇

+ 11

另外PS Store和Nintendo eShop亦有特賣正在進行,可看看有沒有想要的Game在中秋假期玩。

按圖放大PS Store / Nintendo eShop Switch特賣推薦👇👇

+ 17

Steam特賣遊戲推薦:

Darksiders Genesis

原價HK$ 199.00,特價-67%折實HK$ 65.67



Titan Quest Anniversary Edition

限時免費 9月24日登入Steam免費領取



BIOMUTANT

原價HK$ 464.00,特價-34%折實HK$ 306.24



Desperados III

原價HK$ 359.00,特價-60%折實HK$ 143.60



懷舊戰略遊戲 Jagged Alliance 1: Gold Edition

限時免費領取 9月24日前登入Steam領取即可永久擁有



Red Dead Redemption 2

原價HK$ 468.00,特價-33%折實HK$ 313.56



Fall Guys: Ultimate Knockout

原價HK$ 89.00,特價-50%折實HK$ 44.50



Human: Fall Flat

原價HK$ 99.00,特價-66%折實HK$ 33.66



PS Store / Nintendo eShop Switch特賣推薦:

緋紅結繫 PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

原價HK$ 479.00,特價-30%折實HK$ 335.30



《刺客教條:維京紀元》數位標準版 PS4 & PS5 (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文, 日文)

原價HK$ 468.00,特價-50%折實HK$ 234.00



Metro Exodus (簡體中文, 韓文, 英文, 繁體中文)

PS4 PS5

原價HK$ 238.00,特價-65%折實HK$ 83.30



Darksiders III

PS4

原價HK$ 468.00,特價-85%折實HK$ 70.20



NieR:Automata Game of the YoRHa Edition (中日英韓文版)

PS4

原價HK$ 308.00,特價-50%折實HK$ 154.00



女神異聞錄5 皇家版 (中文版)

PS4

原價HK$ 438.00,特價-50%折實HK$ 219.00



十三機兵防衛圈 (中韓文版)

PS4

原價HK$ 448.00,特價-50%折實HK$ 224.00



DJMAX RESPECT (韓文, 英文, 繁體中文)

PS4

原價HK$ 398.00,特價-70%折實HK$ 119.40



TRIALS of MANA聖劍傳說3重製 (簡體中文, 韓文, 繁體中文)

PS4

原價HK$ 390.00,特價-50%折實HK$ 195.00



超級機器人大戰T (中英韓文版)

PS4

原價HK$ 529.00,特價-65%折實HK$ 185.15



人中之龍7 光與闇的去向 (中日文版)

PS4

原價HK$ 428.00,特價-50%折實HK$ 214.00



世界遊戲大全51

Switch

原價HKD 289,特價折實HKD 200



路易吉洋樓3 Luigi's Mansion 3

Switch

原價HKD 429.00,特價折實HKD 299.00



DAEMON X MACHINA(機甲戰魔)

Switch

原價HKD 499.00,特價折實HKD 199.00



戰場女武神

Switch

原價HKD 148.00,特價折實HKD 74.00



戰場女武神4

Switch

原價HKD 428.00。特價折實HKD 214.00



夜迴&深夜迴for Nintendo Switch

Switch

原價HKD 415.00,特價折實HKD 207.00



彩京精選 Vol.1

Switch

原價HKD 229.00,特價折實HKD 114.00



彩京精選 Vol.2

Switch

原價HKD 229.00,特價折實HKD 114.00



----------------------------------------

同場加映:Switch/PS4/PS5/PC/遊戲發售日|剛過去7、8雖然是暑假檔,但也沒有太多重量級新作推出,算是相對靜局的一段時間;到9月開始家用機市場終於開始比較多遊戲了,以下整理9月份Switch、PS4及PS5的主要遊戲發售時間表。



按圖放大9月Switch PS期待遊戲推介👇👇

+ 12

餘下內容請睇全文:破曉傳奇/死亡擱淺導演版/Wario 9月Switch PS期待遊戲推介