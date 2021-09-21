FIFA 22曼聯C朗未算最強　英超德意法西聯賽　120位球員能力排名

撰文：鍾世傑
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《FIFA 22》五大聯實最強120球員能力排名｜有齊五大足球聯賽球會、球員實名出場，英超C朗、法甲美斯，仲有西甲、德甲、意甲，《FIFA 22》近日公布了這5大聯賽，能力指數達TOP20水平、共120多位超級球星。

意甲TOP20 伊巴仍然咁勁

估唔到人中呂布伊巴仍在TOP20之列

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美斯出走．西甲最強竟是他

美斯離開了西甲，究竟那個球員會成為西甲TOP20最強球員？

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德甲TOP20 拜仁多毛毛雙霸

德甲打全體．高過90分的高能力球員少，但84至90分的球員就好多！

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英超TOP 20 最強曼聯大師兄

C朗拿度36歲重返曼聯仍然屈機，雖然全Game計有兩個球星比他更強，但單計英超他的指數是第1位！

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法甲TOP 20定大巴黎正選名單

這個排名榜證明法甲球會實力非常不平均，一個美斯都玩晒。

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遊戲指數只供參考，還要講求操作。而在真實世界中也要考慮球員的操行、身體情況等外在因素，每年睇FIFA能力表，都是食花生吹吹水，不要太認真。

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C朗拿度｜FIFA 22公開最高能力值22位球星　C朗也要輸給這兩人《FIFA 22》10月1日發售　PS5版動作更真實　EA Play會員搶先試玩
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