《FIFA 22》在 10 月 1 日正式上架,今集除了「Hyper Motion」令動作更真實外,也加入了新的操作機制「爆炸衝刺」Explosive Sprint,以及 4 個新 Skill moves。《FIFA 22》強調 1vs1 時的攻守體驗,想知新技如何幫你迅間擺脫對手?以下教學正是上線對戰前,必須要識的《FIFA 22》新內容。



「爆炸衝刺」Explosive Sprint

《FIFA 22》新加入的操作機制中,「爆炸衝刺」Explosive Sprint 在預告推出時,已引起很多玩家的關注。與以往的大推相比,「爆炸衝刺」提升了 1vs1 近身對抗時的變化,以往過人很多時都會選擇用 Skill moves 扭過,而「爆炸衝刺」加入後,可以令球員的速度迅間爆發出來。

大推給人的印象就是「傳給 3 秒後的自己」,一般都是在一望無際的大空檔才會使用。「爆炸衝刺」能讓球員由慢控球的狀態下,一下用速度突破,對於麥巴比﹑C朗這類有速度有身位的球員來說,是一個比盤扭更直接可靠的過人動作。

當然,大推時皮球的「離腳」的時間都會比一般加速耐,所以較適合在爆邊或突破後衛線時使用。同時「爆炸衝刺」也不是無限使用,大推後會進入冷卻時間,不能瘋狂向前全力衝刺,這一點也比較貼近現實。

兩大極實用 Skill moves

每年新 skill moves 都會成為玩家的焦點,因為這大大影響到遊玩生態,以及玩家的防守策略。《FIFA 22》加入了 4 個全新的 skill moves,包括:Skilled Bridge(with heel)﹑Four Touch skill﹑First Time Spin 和 Scoop Turn Fake。

記者練完 4 個新 Skill moves 後認為 Four Touch skill 和 First Time Spin 是必學,而且非常實用。先講 Four Touch skill(4次觸球轉身),《FIFA》一向有不少 180 度轉身/急停動作,但沒有一個可以做到 Four Touch skill 般能護球同時小角度轉身過人。柱躉式中鋒搶到身位後使用有奇效,一轉身有空位就再接「爆炸衝刺」推向龍門大位起腳,或組織後上的前鋒。

玩家要留意的是, Four Touch skill 的連續動作多,所以完成整個動作的時間亦比較長,要掌握好第三次控球的輕微向左推波的距離,利用這個橫移位置拉開尾隨對手。還有一點,記者不建議在正面 1vs 1 時,當作轉身使用,很容易會被人一腳迫走個波。

Scoop Turn Fake

第二個必學的新 skill moves 就是 Scoop Turn Fake,在舊有的大幅度拉波到弱腳上,再加上一下 Cup 向反方向,效果類似「牛尾巴」,不過第一下的控球幅度更大。

正因為第一下的大幅度,令 Scoop Turn Fake 實際使用時真假更難分。因應比賽情況,如果你不反方向推桿,就會是以往的 fake 射控球,拉到弱腳射門;如果對手向弱腳方向防守,就可以用 Scoop Turn Fake 推去空位,對手這時就會完全失位,靈活性非常大。

