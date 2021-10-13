【手遊／手機遊戲／課金／Android／iOS／打機】長期追蹤手機遊戲營收表現的外國統計網站Sensor Tower最近公開了最新的手機遊戲9月份Google Play及Apple Store課金排行，來看看上個月吸金最勁的手遊是哪些吧。



原神雷電將軍效應奪冠 哈利波特一出即上第4

手遊課金榜長期都是王者榮耀和PUBG Mobile爭奪頭兩名，不過在剛過去9月就被在全球均人氣相當高的《原神》擊敗，收益高達3億4千多萬美元。而這個數字更是並未包含經PlayStation或米哈悠自家平台課金的額度，因此實際營收可能高達4億甚至5億美元。

影寂天下人，天下人抽爆

至於《原神》在9月份營收如此高的原因，主要是8月尾迎來改版2.1後推出超人氣角色「雷電將軍」，同時作為周年福利重置了首儲雙倍福利，因而令全球玩家課爆去抽雷電將軍，超越了王者榮耀及PUBG Mobile最得9月手遊課金榜首位。

按圖放大2021年9月份全球手遊營收排行榜Top10：

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另外值得一提是手遊課金榜頭4位全是中國開發的遊戲，當然也可以說中國玩家就是韮菜愛被割，不過也許在某程度上說明了中國工作室已掌握到如何用手機Game賺錢。

2021年9月份全球手遊營收排行榜Top 10：

【第10位】Fate/ Grand Order

App Store榜：第9位

Google Play榜：第10位



【第9位】Garena Free Fire 我要活下去

App Store榜：十甲不入

Google Play榜：第2位



【第8位】賽馬娘Pretty Derby

App Store榜：第7位

Google Play榜：十甲不入



【第7位】Coin Master

App Store榜：十甲不入

Google Play榜：第3位



【第6位】Roblox

App Store榜：第5位

Google Play榜：第8位



【第5位】Candy Crush Saga

App Store榜：第10位

Google Play榜：第5位



【第4位】Harry Potter: Magic Awakened 哈利波特：魔法覺醒

App Store榜：第4位

Google Play榜：十甲不入



【第3位】PUBG Mobile

App Store榜：第3位

Google Play榜：第6位



【第2位】王者榮耀

App Store榜：第2位

Google Play榜：十甲不入



【第1位】原神

App Store榜：第1位

Google Play榜：第1位



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