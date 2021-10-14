2021年10大必玩手遊 近期最紅哈利波特 天地劫高質｜Android/iOS

【2021回顧／手遊／手機遊戲／課金／Android／iOS／打機】不經不覺間2021年剩下不足兩個月，在疫情下遊戲業界持續活躍，尤其手機遊戲更是極蓬勃大為增長，今年亦有許多重量級高質素手遊推出，以下就來回顧2021年10隻必玩高質手遊，快搵齊朋友入坑。



哈利波特爆紅 天地劫重製高質素

講到手機遊戲今期最紅當然是《哈利波特：魔法覺醒》，遊戲在9月初推出以來就馬上爆紅，遊戲以高質素美術、獨特戰鬥系統和豐富社交玩法為賣點，在香港玩家人數相當多。

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另外天地劫也是在香港成績不錯的遊戲，外出坐車時也不時能見到有人在玩。當然除了這兩隻以外，今年由年初開始就一直有高質素手機遊戲推出，對手遊玩家來說是很忙的一年。

按圖放大2021年10大必玩手機遊戲：

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雖然有不少玩家會對中國製遊戲十分抗拒，只要一見到是「中國開發」就二話不說給予劣評；但客觀現實是在全球角度來看，現時玩家人數、人氣、課金量最高的幾款手遊都是中國遊戲，或者不得不接受一個事實是中國手遊的時代已經要開始了。

2021年10大必玩手機遊戲：

1. 哈利波特：魔法覺醒

網易改編哈利波特的手機遊戲，今年9月9日推出。遊戲美術出色，戰鬥玩法給合戰略和卡牌，同時遊戲內社交玩法如宿社、舞會等又多，引得一眾哈利波特迷紛紛入坑體驗魔法世界



2. 賽馬娘Pretty Derby

Cygames另一大作，fans多年等待下終於今年初推出，上市後亦長佔課金榜前列位置。雖然約在6月的時候遊戲爆出一波負評潮，諸如育成玩法太重覆+靠運氣，支援卡要突滿才有用太「逼課」等等，不過在稍早前的更新推出了新育成劇本，也添加了突破用道具突破不再是只能靠抽滿，令遊戲評價回升不少。



3. Pokemon Unite

官方授權的Pokemon MOBA遊戲，簡易操作易上手加上有手機/Switch跨平台，馬上成為熱門遊戲。雖然遊戲最初因持有物的等級效果太強而被批「Pay to win」，不過後來的更新為所有玩家送上3個直升持有物30LV道具，新玩家都可快速跟上戰力不會被屈。



4. 未來戰

有點滄海遺珠的好遊戲，本作不論人設、2D美術以至劇本都是一等一水準，戰鬥和PVP也很有趣，而且也有台灣中文版，但人氣一直都不算高，實在很可惜。遊戲即推出日版，配音陣容有水樹奈奈、日笠陽子等非常豪華，有興趣入坑的話可等日版開服。



5. 天地劫

由20年前漢堂的經典SRPG系列《天地劫》改編成手機遊戲。本作製作水準極高，不論人設立繪、卡通渲染3D畫面以及戰鬥演出都非常優秀。遊戲繼承原作經典戰棋玩法，雖然難度不如當年硬核，但是平衡和育成玩法做得很不錯，不論戰棋新手老手都可以玩得很愉快。



6. 煙雨江湖

雖然是手機遊戲但基本上可視為單機遊戲，社交成份很少，課金主要用來購買升級素材等便利道具，但遊戲沒有「逼課逼抽」，無課/微課都可以玩得很輕鬆。本作美術風格極出色，玩法方法方是十分本格的武俠遊戲，有練功、習武、經脈等系統。喜歡武俠遊戲的話絕對是必玩之作。



7. FGO

曾經的吸金大魔王，低機率加暗鍋抽蛋，但仍然無阻課長要抽滿喜愛的角色之決心，只要有留意動漫遊戲新聞都會見過FGO課長們的各種傳說，幾十萬抽一張卡面不改容。雖然FGO早期吃相非常難看，不過近年已改善不少，加上最近月姬重製、Melty Blood新作推出，似是有意將月姬世界觀正式和FGO整合；現在入坑FGO看故事和設定也許正是好時機。



8. 白夜極光

被網民戲稱為「內捲極光」的遊戲，因為本作人設極盡精細奢華之能事，角色除了本身設計好看外立繪還一定會帶上豪華的背景，帶點明日方舟式的韓系格風也是十分吸引。戰鬥方面為連線戰略遊戲，在圖板上將相同顏色的格子連起來作出移動和攻擊，易學難精也算是有趣。



9. 世界計畫 繽紛舞台！ feat. 初音未來

初音未來的官方手機遊戲，日版已過了1周年；此作在日本非常之紅，不過港台玩家就不算多。遊戲最近推出台服中文版，喜歡初音或音樂遊戲的人必玩。



10. 原神

雖然原神自去年推出以來就一直被指抄襲，不過卻無阻遊戲在全球大熱爆紅，不單長佔課金榜前列位置，在外國玩家之間亦是一致好評。除了出色的人設和優秀的卡通渲染畫面外，玩家亦對遊戲豐富的內容、多元化的玩法、開放世界自由探索、具深度的戰鬥系統、逼力的boss戰演出及劇本量等予以肯定。



遊戲在2.0改版時推出全新地區「稻妻」，同時引入了大量具吸引力的新作角色，而在2.1和剛推出的2.2改版中都有追加新地區。以遊戲目前的人氣和熱度來看，預期其熱潮仍然會維持好一段時間，現時也不斷有新玩家加入。



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