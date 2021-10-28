日本好興一班人將紀念品放在密封「時光膠囊」再埋藏於地下，等10年20年後重聚開箱話當年：拆閱寫給10年後自己的信件，看看預言或者理想有否實現。日本電話公司NTT就在日本經濟、科技黃金期1990年製作了一個時光膠囊，事隔31年後開封，當中藏有不少90年代尖端通訊產品，還驚見任天堂紅白機！



成粒未爆炸彈咁款（日本KTV YouTube影片截圖）

10月25日，日本電信公司NTT石川縣金澤市的「西日本北陸支店」舉行開封儀式，從地下挖出一個像《龍珠》太空船的巨型圓球，原來NTT 在1890年12月在日本設立首個電話接線所（當年的電話需要操作器人手駁線），1990年為紀念服務開始100年，當時NTT決定將當代頂尖通訊科技產品藏於時光膠囊，最終在2021年開封。究竟入面有些甚麼呢？

解封31年前時光膠囊，竟入面有些甚麼呢？（日本KTV YouTube影片截圖）

按圖了解31年前的時光囊裡面藏著什麼：

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同場加映：日本神漫畫《烏龍派出所》預言10年後出PS5、《遊戲王》卡必炒，作者係時光旅人？

《週刊少年JUMP》連續50年未間斷（現時已完結）的《烏龍派出所》，作者秋本治筆下的街坊雜警兩津勘吉精通所有小玩意及搵錢方法，內容常提及各種雜學，有一集就講派出所眾人想整時光膠囊，作者經兩津勘吉把口預言了10年後今日的ACG界炒賣情況！更貼中PS5推出！

5大神預言實現 PS2遊戲唔值錢（點圖放大）

同場加映：絕版遊戲王卡270萬日元成交！

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