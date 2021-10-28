【Nintendo Switch Online + Expansion Pack／任天堂／NS】任天堂的強化版Switch Online服務「Nintendo Switch Online+擴充包」已經於10月26日正式上架，相信不少Switch用家都在思想要不要升級，以下就為大家提供全方位格價攻略助大家決定。



動森玩家必升擴充版 純玩模擬器可先觀望

Switch Online擴充包賣點是可享用官方N64及Mega Drive模擬器及加入即送《動物之森》DLC；內容需多但價錢也比原有的Switch Online貴了差不多八成，因此並不是說有理無理都升級就一定抵玩，最好先計計自己平常的遊玩習慣及找不找到人夾家庭Plan。

Switch Online擴充包最抵玩的方法仍然是家庭Plan：一個Plan最多可以8人分享，如果找齊8個人夾plan的話，平均每人每年只需72港元，亦即1個月僅需6元。

送動森DLC實在太抵；相對地如果沒有玩動森，就未必需要升級轉plan。

尤其如果本身有玩《動物之森》的話，因為加入Switch Online擴充包將會送動森DLC，該DLC單買已要169港元；以4個人夾家庭plan平均每人每年144元計算，只要有4個動森玩家一齊夾Plan，已經等如淨賺了Switch Online的年費；越多人夾就賺越多。

按圖放大Nintendo Switch Online擴充包格價攻略

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Nintendo Switch Online擴充包格價攻略

【01】Switch Online擴充包價錢

單人版的價格為325港元12個月，平均每月28元。家庭版的價格則為575港元12個月，平均每月48元。



【02】轉plan升級計算方法

玩有Switch Online用戶如想轉plan升級成擴充包版本，系統會將玩家餘下的Switch Online有效期當成現金回贈，重新開始一年的新Switch Online + 擴充包計劃。無論原有計劃剩下多少日，轉plan後都會以購買日起維持1年。



例如以個人版Switch Online餘下100日、想轉成個人版Switch Online擴充包為例，100日Switch Online的價值為40元；因此轉plan時只需付325-40 = 285港元。



【03】點樣買最抵

Switch Online最抵玩的方法當然還是家庭plan，最多可以8人分享，如果找齊8個人夾plan的話，平均每人每年只需72港元，亦即1個月僅需6元。



尤其如果本身有玩《動物之森》的話，加入Switch Online擴充包將會送動森DLC；而該DLC單買已要169港元。以4個人夾家庭plan平均每人每年144元計算，只要有4個動森玩家一齊夾plan，已經等如淨賺了Switch Online的年費；越多人夾就賺越多。



【04】什麼人不用升級

如果只需要Switch Online的上網連線遊玩功能，如主要用來玩MHR、Splatoon等連線遊戲，對擴充包的附加內容如動森DLC、N64 / Megadrive遊戲庫無興趣的話，便大可不用升級。



如果目標是想玩Mega Drive，其實Switch Online擴充包中的Mega Drive遊戲基本都已收錄在2019年上市的Mega Drive Mini中，已擁有Mega Drive Mini就不需要升級了。



至於Switch Online擴充包另一大賣點「N64模擬器」，上架後這兩日內爆出大量問題，包括各種bug、嚴重lag機、畫面 / 音效 / 輸入延遲等。如日本有玩家指出《薩爾達傳說 時之笛》中的霧氣效果完全無法顯示，令遊戲場景完全失去氣氛。也有玩家表示開啟《Mario Kart 64》後無法辨認到手掣，換言之根本沒法遊玩。因此如果你升級Switch Online的主要目標是想玩N64遊戲，建議可先觀望一段時間，看任天堂之後會否改善N64模擬器表現再作決定，先不用急著升級。



【05】什麼人應該升級

當然是有玩《動物之森》或能找齊8個人夾plan的玩家了，如前文所說只要有4人或以上夾plan就等如淨賺Switch Online會費。如果能找齊8個人夾plan就更好，平均每人每年只需72元，雖然比普通版Switch Online是貴了，但差距不多之下當順便取動森DLC及N64 / Mega Drive遊戲庫也是抵玩。



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