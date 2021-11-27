高達女角Cosplayer｜高達系列多、人物多，是角色扮演活動常見的作品。今次要介紹的女性coser「提」（@hisage_）型像百變，既能扮可愛的拉克絲，也能化身《Z高達》哈曼大人！



哈曼大人和拉克絲竟然是同一人扮演的！化妝技巧超強！

@hisage_ 圖片

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Coser風格三花八門，性感的、可愛的，也有盡力還原服裝及設定的，近年化妝產品愈來愈先進，只要花心機和訓練技巧，連眼睛的神態都能改變！尤如兩個不一樣的人。而「提」（@hisage_）的強項正是如此，扮邪氣、扮可愛，甚至會反串男性扮演她最喜愛的《高達00》「哈姆太郎」古萊哈姆·依卡都非常神似，難不到他。



「提」（@hisage_）扮演她最喜愛的《高達00》古萊哈姆·依卡。

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「提」扮演10位高達系列角色美圖集

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「提」的相片的確是有點重重的修圖味，但感覺沒有過火及違和感。更要佩服她化眼妝的技巧，真的會為不同角色要做到最好，連眼的形狀都變了，好強！

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