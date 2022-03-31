PlayStation春季特賣&SEGA促銷 20隻必買抵玩精選｜消費券買Game

PlayStation春季特賣開鑼 20隻必買抵玩精選｜PlayStation的春季特賣活動已經開始，如果已經打完《艾爾登法環》準備好玩下一隻遊戲，就正好可以趁今次特賣買Game開波了。



PS春季特賣維持一個月 可領取消費券後再買Game

今次特賣打折出售的遊戲有470款，如果加上DLC等追加內容，優惠商品更是超過800款。其中不乏高質素大作，值得一提是今次特賣有大量SEGA開發或發行的作品，如女神異聞錄5、審判之眼等，而且折扣率都相當不錯，本身對這些遊戲感興趣的玩家可以出手了。最後是今次特賣維持到4月28日，可以在4月領取了消費券之後再慢慢揀心水好Game也不遲。

即睇PlayStation春季特賣20隻必買抵玩精選：

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PlayStation春季特賣20隻必買抵玩精選：

1. 審判之逝：湮滅的記憶 PS4 & PS5

2. 破曉傳奇 PS4 & PS5

3. Red Dead Redemption 2

4. 女神異聞錄５ 皇家版 (中文版)

5. 女神異聞錄５ 亂戰：魅影攻手

6. 《刺客教條：奧德賽》- 數位標準版

7. Demon’s Souls

8. 審判之眼：死神的遺言 新價格版

9. A Way Out

10. 人中之龍7 光與闇的去向 國際版

11. 極地戰嚎6 豪華版

12. 蒂德莉特的奇境迷宮冒險

13. 戰國無雙５

14. Metro Exodus: Gold Edition

15. 那由多之軌跡：改

16. Alan Wake Remastered

17. 卡里古拉·過量強化

18. Odin Sphere Leifthrasir (中韓文版)

19. BAYONETTA ＆ VANQUISH (中韓文版)

20. OUTRIDERS PS4 & PS5



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另外除了PS Store之外，SEGA在任天堂eShop上多款Switch遊戲都有打折，優惠期到4月13日。以下為部份抵買之選：

2020 東京奧運 The Official Video Game 50％OFF

現嚐好滋味！超級猴子球70％OFF

戰場女武神4 50％OFF

魔法氣泡eSports 50％OFF

女神異聞錄5 亂戰：魅影攻手 40％OFF

凱薩琳 FULL BODY for Nintendo Switch 50％OFF

真‧女神轉生 III NOCTURNE HD REMASTER 50％OFF

寶貝龍咖啡廳 - 秘密之龍與驚奇島嶼 - 70％OFF

符文工廠5 30％OFF

牧場物語 重聚礦石鎮 50％OFF

魔界戰記DISGAEA Refine 50％OFF

魔界戰記DISGAEA 5 50％OFF

說謊公主與盲眼王子 50％OFF

魯弗蘭的地下迷宮與魔女的旅團 50％OFF

夜迴&深夜迴 for Nintendo Switch 50％OFF

Lapis x Labyrinth 深淵狂獵 50％OFF



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