PlayStation春季特賣&SEGA促銷 20隻必買抵玩精選｜消費券買Game

PlayStation春季特賣開鑼 20隻必買抵玩精選|PlayStation的春季特賣活動已經開始,如果已經打完《艾爾登法環》準備好玩下一隻遊戲,就正好可以趁今次特賣買Game開波了。



PS春季特賣維持一個月 可領取消費券後再買Game

今次特賣打折出售的遊戲有470款,如果加上DLC等追加內容,優惠商品更是超過800款。其中不乏高質素大作,值得一提是今次特賣有大量SEGA開發或發行的作品,如女神異聞錄5、審判之眼等,而且折扣率都相當不錯,本身對這些遊戲感興趣的玩家可以出手了。最後是今次特賣維持到4月28日,可以在4月領取了消費券之後再慢慢揀心水好Game也不遲。

即睇PlayStation春季特賣20隻必買抵玩精選:

+ 16

PlayStation春季特賣20隻必買抵玩精選:

1. 審判之逝:湮滅的記憶 PS4 & PS5

2. 破曉傳奇 PS4 & PS5

3. Red Dead Redemption 2

4. 女神異聞錄5 皇家版 (中文版)

5. 女神異聞錄5 亂戰:魅影攻手

6. 《刺客教條:奧德賽》- 數位標準版

7. Demon’s Souls

8. 審判之眼:死神的遺言 新價格版

9. A Way Out

10. 人中之龍7 光與闇的去向 國際版

11. 極地戰嚎6 豪華版

12. 蒂德莉特的奇境迷宮冒險

13. 戰國無雙5

14. Metro Exodus: Gold Edition

15. 那由多之軌跡:改

16. Alan Wake Remastered

17. 卡里古拉·過量強化

18. Odin Sphere Leifthrasir (中韓文版)

19. BAYONETTA & VANQUISH (中韓文版)

20. OUTRIDERS PS4 & PS5



另外除了PS Store之外,SEGA在任天堂eShop上多款Switch遊戲都有打折,優惠期到4月13日。以下為部份抵買之選:

2020 東京奧運 The Official Video Game 50%OFF

現嚐好滋味!超級猴子球70%OFF

戰場女武神4 50%OFF

魔法氣泡eSports 50%OFF

女神異聞錄5 亂戰:魅影攻手 40%OFF

凱薩琳 FULL BODY for Nintendo Switch 50%OFF

真‧女神轉生 III NOCTURNE HD REMASTER 50%OFF

寶貝龍咖啡廳 - 秘密之龍與驚奇島嶼 - 70%OFF

符文工廠5 30%OFF

牧場物語 重聚礦石鎮 50%OFF

魔界戰記DISGAEA Refine 50%OFF

魔界戰記DISGAEA 5 50%OFF

說謊公主與盲眼王子 50%OFF

魯弗蘭的地下迷宮與魔女的旅團 50%OFF

夜迴&深夜迴 for Nintendo Switch 50%OFF

Lapis x Labyrinth 深淵狂獵 50%OFF



