Netflix上架《Spy x Family》(間諜家家酒)這部新動畫,製作班底有《進擊的巨人》的WIT Studio及Aniplex皇牌工作室Clover works;漫畫本身來頭不少,遠藤達哉的作品於19年起在《少年JUMP+》免費漫畫app連載,其漫畫單行本銷量,竟然比《鬼滅之刃》高5倍!



間諜殺手超能力者組織家庭

故事講超級間諜「黃昏」(洛伊德·佛傑)為了進行新任務,條件是要在7天內組織家庭……以便扮成家長混入一所學校。而黃昏並不知道,他找到的家庭成員個個都身懷異能:會讀心術的「女兒」安妮亞、一位職業殺手「媽咪」約兒,一個互相不知道(扮不知道)對方真實身份的虛假家庭誕生了!

《Spy x Family》(間諜家家酒)(木棉花代理)

👉福岡ν高達|實物大Nu Gundam RX-93ff新片 沙煞比大劍新裝超型

4月霸權番Spy x Family 7個必爆熱點

+ 3

👉My Melody正一綠茶婊|小薯茄麗英扮Kurom拍片聲討:美樂蒂正八婆

或成最大贏家,JUMP系下一神作

《One Piece》的新高潮戲反應一般,《我英》也未能做成為神級作品。經2年驗證,《咒術迴戰》似乎已經失速,無法成為《鬼滅》接班人(雖然《鬼》本身動畫未完)。相反以網誌為平台的《JUMP+》系作品,大有超越母體的走勢,《地獄樂》、《怪獸8號》排隊等住上,而《Spy x Family》動畫,很有可能就是下一部JUMP系王牌神作!



同場睇:4月Netflix上架48部新作!

4月Netflix除了有《Spy x Family》,動畫漫要留意已經上架的《TIGER & BUNNY》第2季,還有改篇自漫畫的《ULTRAMAN》第2季!

1.|4 月 1 日:《末日校巴》第1季

2.|4 月 1 日:《歡迎來到伊甸園》第1季

3.|4 月 1 日:《還有明天 Tomorrow》第1季

4.|4 月 1 日:《泡泡劇組 The Bubble》

5.|4 月 1 日:《最美麗的邂逅 Forever Out of My League》

6.|4 月 1 日:《舞出新生2:自由翩翩 Battle: Freestyle》

7.|4 月 1 日:《阿波羅 10 號半:男兒上太空》

8.|4 月 1 日:《執屋專家》第2季

9.|4 月 6 日:《綠色媽咪會 Green Mothers’ Club》第1季

10.|4 月 6 日:《野蠻交易 Furioza》

11.|4 月 6 日:《最後通牒:唔結就分》第1季

12.|4 月 6 日:《 Michela Giraud: The Truth, I Swear! 如有假話:天打雷劈》

13.|4 月 8 日:《琉璃之舞 Dancing on Glass》

14.|4 月 8 日:《重金屬天團 Metal Lords》

15.|4 月 8 日:《夜叉:浴血諜戰 Yaksha: Ruthless Operations》

16.|4 月 8 日:《慾望熱線 Dirty Lines》第1季

17.|4 月 8 日:《名校風暴 Élite》第5季

18.|4 月 8 日:《TIGER & BUNNY》第2季

19.|4 月 8 日:《綠色腿蛋餐:再仔一頓》第2季

20.|4 月 9 日:《我們的藍調時光 Our Blues》第1季

21.|4 月 9 日:《我的出走日記 My Liberation Notes》第1季

22.|4 月 9 日:《SPY×FAMILY 間諜家家酒》

23.|4 月 12 日:《惡頂監獄》(Hard Cell)第1季

24.|4 月 13 日:《怪獸奶奶 Smother-in-Law》第1季

25.|4 月 13 日:《幸福差一步 Almost Happy》第2季

26.|4 月 13 日:《馴悍記 The Taming of The Shrew》

27.|4 月 13 日:《全球國家公園大賞 Our Great National Parks》第1季

28.|4 月 14 日:《ULTRAMAN》第2季

29.|4 月 15 日:《醜聞真相 Anatomy of a Scandal》第1季

30.|4 月 15 日:《海上教堂2:土地之子 Heirs to the Land》第1季

31.|4 月 19 日:《絕命律師 Better Call Saul》第6季

32.|4 月 19 日:《白人時尚:Abercrombie & Fitch 的興衰》

33.|4 月 20 日:《心之烙印 Palpito》第1季

34.|4 月 20 日:《S-245:絕夜潛行 Yakamoz S-245》第1季

35.|4 月 20 日:《俄羅斯娃娃:派對迴旋 Russian Doll》第2季

36.|4 月 20 日:《命運盆口 The Turning Point》

37.|4 月 21 日:《檜山健太郎懷孕了 He’s Expecting》第1季

38.|4 月 22 日:《戀愛修課 Heartstopper》第1季

39.|4 月 22 日:《單車上的夏天 Along for the Ride》

40.|4 月 22 日:《南非銀河圍堵事件 Silverton Siege》

41.|4 月 22 日:《地產孖寶 Selling Sunset》第5季

42.|4 月 27 日:《瑪麗蓮·夢露:最後的錄音 》

43.|4 月 28 日:《莉亞的七重人生 The 7 Lives of Lea》第1季

44.|4 月 28 日:《泡泡 Bubble》

45.|4 月 28 日:《武士兔的冒險年代 Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles》第1季

46.|4 月 29 日:《跳脫人生 Rumspringa》

47.|4 月 29 日:《蜜月有媽陪 Honeymoon with My Mother》

48.|4 月 29 日:《黑錢勝地 Ozark》第4季 第2部



👉消費券買藍牙耳機|AAC、LDAC、aptX 12個必識字|附6大買機貼士