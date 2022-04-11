Spy x Family Netflix 上架｜單行本銷量高鬼滅5倍現像級必火大作
Netflix上架《Spy x Family》（間諜家家酒）這部新動畫，製作班底有《進擊的巨人》的WIT Studio及Aniplex皇牌工作室Clover works；漫畫本身來頭不少，遠藤達哉的作品於19年起在《少年JUMP+》免費漫畫app連載，其漫畫單行本銷量，竟然比《鬼滅之刃》高5倍！
間諜殺手超能力者組織家庭
故事講超級間諜「黃昏」（洛伊德·佛傑）為了進行新任務，條件是要在7天內組織家庭……以便扮成家長混入一所學校。而黃昏並不知道，他找到的家庭成員個個都身懷異能：會讀心術的「女兒」安妮亞、一位職業殺手「媽咪」約兒，一個互相不知道（扮不知道）對方真實身份的虛假家庭誕生了！
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或成最大贏家，JUMP系下一神作
《One Piece》的新高潮戲反應一般，《我英》也未能做成為神級作品。經2年驗證，《咒術迴戰》似乎已經失速，無法成為《鬼滅》接班人（雖然《鬼》本身動畫未完）。相反以網誌為平台的《JUMP+》系作品，大有超越母體的走勢，《地獄樂》、《怪獸8號》排隊等住上，而《Spy x Family》動畫，很有可能就是下一部JUMP系王牌神作！
同場睇：4月Netflix上架48部新作！
4月Netflix除了有《Spy x Family》，動畫漫要留意已經上架的《TIGER & BUNNY》第2季，還有改篇自漫畫的《ULTRAMAN》第2季！
1.｜4 月 1 日：《末日校巴》第1季
2.｜4 月 1 日：《歡迎來到伊甸園》第1季
3.｜4 月 1 日：《還有明天 Tomorrow》第1季
4.｜4 月 1 日：《泡泡劇組 The Bubble》
5.｜4 月 1 日：《最美麗的邂逅 Forever Out of My League》
6.｜4 月 1 日：《舞出新生2：自由翩翩 Battle: Freestyle》
7.｜4 月 1 日：《阿波羅 10 號半：男兒上太空》
8.｜4 月 1 日：《執屋專家》第2季
9.｜4 月 6 日：《綠色媽咪會 Green Mothers’ Club》第1季
10.｜4 月 6 日：《野蠻交易 Furioza》
11.｜4 月 6 日：《最後通牒：唔結就分》第1季
12.｜4 月 6 日：《 Michela Giraud: The Truth, I Swear! 如有假話：天打雷劈》
13.｜4 月 8 日：《琉璃之舞 Dancing on Glass》
14.｜4 月 8 日：《重金屬天團 Metal Lords》
15.｜4 月 8 日：《夜叉：浴血諜戰 Yaksha: Ruthless Operations》
16.｜4 月 8 日：《慾望熱線 Dirty Lines》第1季
17.｜4 月 8 日：《名校風暴 Élite》第5季
18.｜4 月 8 日：《TIGER & BUNNY》第2季
19.｜4 月 8 日：《綠色腿蛋餐：再仔一頓》第2季
20.｜4 月 9 日：《我們的藍調時光 Our Blues》第1季
21.｜4 月 9 日：《我的出走日記 My Liberation Notes》第1季
22.｜4 月 9 日：《SPY×FAMILY 間諜家家酒》
23.｜4 月 12 日：《惡頂監獄》（Hard Cell）第1季
24.｜4 月 13 日：《怪獸奶奶 Smother-in-Law》第1季
25.｜4 月 13 日：《幸福差一步 Almost Happy》第2季
26.｜4 月 13 日：《馴悍記 The Taming of The Shrew》
27.｜4 月 13 日：《全球國家公園大賞 Our Great National Parks》第1季
28.｜4 月 14 日：《ULTRAMAN》第2季
29.｜4 月 15 日：《醜聞真相 Anatomy of a Scandal》第1季
30.｜4 月 15 日：《海上教堂2：土地之子 Heirs to the Land》第1季
31.｜4 月 19 日：《絕命律師 Better Call Saul》第6季
32.｜4 月 19 日：《白人時尚：Abercrombie & Fitch 的興衰》
33.｜4 月 20 日：《心之烙印 Palpito》第1季
34.｜4 月 20 日：《S-245：絕夜潛行 Yakamoz S-245》第1季
35.｜4 月 20 日：《俄羅斯娃娃：派對迴旋 Russian Doll》第2季
36.｜4 月 20 日：《命運盆口 The Turning Point》
37.｜4 月 21 日：《檜山健太郎懷孕了 He’s Expecting》第1季
38.｜4 月 22 日：《戀愛修課 Heartstopper》第1季
39.｜4 月 22 日：《單車上的夏天 Along for the Ride》
40.｜4 月 22 日：《南非銀河圍堵事件 Silverton Siege》
41.｜4 月 22 日：《地產孖寶 Selling Sunset》第5季
42.｜4 月 27 日：《瑪麗蓮·夢露：最後的錄音 》
43.｜4 月 28 日：《莉亞的七重人生 The 7 Lives of Lea》第1季
44.｜4 月 28 日：《泡泡 Bubble》
45.｜4 月 28 日：《武士兔的冒險年代 Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles》第1季
46.｜4 月 29 日：《跳脫人生 Rumspringa》
47.｜4 月 29 日：《蜜月有媽陪 Honeymoon with My Mother》
48.｜4 月 29 日：《黑錢勝地 Ozark》第4季 第2部