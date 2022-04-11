Netflix上架《Spy x Family》（間諜家家酒）這部新動畫，製作班底有《進擊的巨人》的WIT Studio及Aniplex皇牌工作室Clover works；漫畫本身來頭不少，遠藤達哉的作品於19年起在《少年JUMP+》免費漫畫app連載，其漫畫單行本銷量，竟然比《鬼滅之刃》高5倍！



間諜殺手超能力者組織家庭

故事講超級間諜「黃昏」（洛伊德·佛傑）為了進行新任務，條件是要在7天內組織家庭……以便扮成家長混入一所學校。而黃昏並不知道，他找到的家庭成員個個都身懷異能：會讀心術的「女兒」安妮亞、一位職業殺手「媽咪」約兒，一個互相不知道（扮不知道）對方真實身份的虛假家庭誕生了！

《Spy x Family》（間諜家家酒）(木棉花代理)

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或成最大贏家，JUMP系下一神作

《One Piece》的新高潮戲反應一般，《我英》也未能做成為神級作品。經2年驗證，《咒術迴戰》似乎已經失速，無法成為《鬼滅》接班人（雖然《鬼》本身動畫未完）。相反以網誌為平台的《JUMP+》系作品，大有超越母體的走勢，《地獄樂》、《怪獸8號》排隊等住上，而《Spy x Family》動畫，很有可能就是下一部JUMP系王牌神作！



同場睇：4月Netflix上架48部新作！

4月Netflix除了有《Spy x Family》，動畫漫要留意已經上架的《TIGER & BUNNY》第2季，還有改篇自漫畫的《ULTRAMAN》第2季！

1.｜4 月 1 日：《末日校巴》第1季

2.｜4 月 1 日：《歡迎來到伊甸園》第1季

3.｜4 月 1 日：《還有明天 Tomorrow》第1季

4.｜4 月 1 日：《泡泡劇組 The Bubble》

5.｜4 月 1 日：《最美麗的邂逅 Forever Out of My League》

6.｜4 月 1 日：《舞出新生2：自由翩翩 Battle: Freestyle》

7.｜4 月 1 日：《阿波羅 10 號半：男兒上太空》

8.｜4 月 1 日：《執屋專家》第2季

9.｜4 月 6 日：《綠色媽咪會 Green Mothers’ Club》第1季

10.｜4 月 6 日：《野蠻交易 Furioza》

11.｜4 月 6 日：《最後通牒：唔結就分》第1季

12.｜4 月 6 日：《 Michela Giraud: The Truth, I Swear! 如有假話：天打雷劈》

13.｜4 月 8 日：《琉璃之舞 Dancing on Glass》

14.｜4 月 8 日：《重金屬天團 Metal Lords》

15.｜4 月 8 日：《夜叉：浴血諜戰 Yaksha: Ruthless Operations》

16.｜4 月 8 日：《慾望熱線 Dirty Lines》第1季

17.｜4 月 8 日：《名校風暴 Élite》第5季

18.｜4 月 8 日：《TIGER & BUNNY》第2季

19.｜4 月 8 日：《綠色腿蛋餐：再仔一頓》第2季

20.｜4 月 9 日：《我們的藍調時光 Our Blues》第1季

21.｜4 月 9 日：《我的出走日記 My Liberation Notes》第1季

22.｜4 月 9 日：《SPY×FAMILY 間諜家家酒》

23.｜4 月 12 日：《惡頂監獄》（Hard Cell）第1季

24.｜4 月 13 日：《怪獸奶奶 Smother-in-Law》第1季

25.｜4 月 13 日：《幸福差一步 Almost Happy》第2季

26.｜4 月 13 日：《馴悍記 The Taming of The Shrew》

27.｜4 月 13 日：《全球國家公園大賞 Our Great National Parks》第1季

28.｜4 月 14 日：《ULTRAMAN》第2季

29.｜4 月 15 日：《醜聞真相 Anatomy of a Scandal》第1季

30.｜4 月 15 日：《海上教堂2：土地之子 Heirs to the Land》第1季

31.｜4 月 19 日：《絕命律師 Better Call Saul》第6季

32.｜4 月 19 日：《白人時尚：Abercrombie & Fitch 的興衰》

33.｜4 月 20 日：《心之烙印 Palpito》第1季

34.｜4 月 20 日：《S-245：絕夜潛行 Yakamoz S-245》第1季

35.｜4 月 20 日：《俄羅斯娃娃：派對迴旋 Russian Doll》第2季

36.｜4 月 20 日：《命運盆口 The Turning Point》

37.｜4 月 21 日：《檜山健太郎懷孕了 He’s Expecting》第1季

38.｜4 月 22 日：《戀愛修課 Heartstopper》第1季

39.｜4 月 22 日：《單車上的夏天 Along for the Ride》

40.｜4 月 22 日：《南非銀河圍堵事件 Silverton Siege》

41.｜4 月 22 日：《地產孖寶 Selling Sunset》第5季

42.｜4 月 27 日：《瑪麗蓮·夢露：最後的錄音 》

43.｜4 月 28 日：《莉亞的七重人生 The 7 Lives of Lea》第1季

44.｜4 月 28 日：《泡泡 Bubble》

45.｜4 月 28 日：《武士兔的冒險年代 Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles》第1季

46.｜4 月 29 日：《跳脫人生 Rumspringa》

47.｜4 月 29 日：《蜜月有媽陪 Honeymoon with My Mother》

48.｜4 月 29 日：《黑錢勝地 Ozark》第4季 第2部



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