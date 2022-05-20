咒術迴戰0 朗豪坊訂玩具送戲飛｜尖咀 Pop Up Store 30款必買精品｜《劇場版 咒術迴戰 0》前傳電影香港上映，旺角朗豪坊TAMASHII SPOT 訂玩具送飛，尖咀海港城LCX有大型精品店+展覽！



旺角BANDAI專門店訂《咒術迴戰0 》玩具送電影換票證

BANDAI專門店TAMASHII SPOT 推出「咒術迴戰感謝祭」活動，預訂劇場版S.H.Figuarts 系列及Q 版 Figuarts mini 系列商品，送劇場版換票券/大海報。場內特設《劇場版 咒術迴戰 0》的人形立牌，咒術迷可以跟心愛角色打卡。

👉UNIQLO SPY x FAMILY 間諜家家酒 UT｜安妮亞 pocket tee暗藏笑點

+ 1

TAMASHII SPOT 感謝祭 -第 2 回 咒術迴戰-

日期: 2022年5月13日 至 6月30日

時間: 中午12時至晚上9時

地點: 朗豪坊 10 樓 32-33 號鋪 TAMASHII SPOT



尖咀 Pop Up Store 率先訂虎杖五條悟12吋figure

場內除了電視版主角乙骨憂太的精品、文具、公仔，同場也可以買到正傳TV版的精品。而本地玩具廠ThreeZero開發的4款主角：虎杖悠仁、五條悟、伏黑惠、釘崎野薔薇12吋action figure，更能在LCX中庭展覽區睇實物，睇中就即場訂購。並即場率先訂購。

LCX《劇場版 咒術迴戰 0》期間限定店 (鍾世傑 攝)

👉網民選12大後悔太遲買的家電｜蒸焗爐洗碗機超方便用過返唔到轉頭

咒術迴戰0 尖咀 Pop Up Store 30款精選貨品

+ 34

曾經開發過《Ultraman》、《一拳超人》12吋的香港品牌ThreeZero，取得授權開發了《咒術迴戰》4位主角虎杖悠仁、五條悟、伏黑惠、釘崎野薔薇的1／6 可動著衫公仔，頭雕名家高木亮（Akinori Takaki）製作，不單只有精美的布製服裝，更有大量武器，各種表情頭雕換件。(各$1,170)

+ 7

LCX《咒術迴戰0》期間限定店+收藏級人偶展覽

日期：即日至2022年5月15日

時間：星期一至五：12時至20時／星期六、日、公眾假期11時至21時

地點：尖沙咀海港城海運大廈3樓／入場免費



👉實機評測 Sony WH-1000XM5 vs AirPods Max｜東鐵線降噪音色比拼