Nintendo Switch Sports 運動 新手入門｜Switch《RingFit Adventure》都玩了幾年，究竟幾時可以加新項目呢？還記得十幾年前流行一時的體感運動遊戲《Wii Sports》嗎？將手掣當是球拍，fing掣fing到打爆電視機那款運動遊戲呢！今個星期任天堂推出了Switch的新版本，用Switch的迷你手掣就玩到，還可以配合腳帶裝在腳上踢波，最多可以網上連線16人同時做運動！玩法又簡單，男女老幼都能輕鬆上手！



《Nintendo Switch 運動》開始玩前請留意8大注意事項

以下是一些基本注意事項，玩前請看看，尤其要留意足球需要配合腳帶，將1隻手掣套在腳上玩遊戲。買實體卡帶版，跟game會送個腳帶（DL版當然沒有）；如果你家中有RingFit Adventure，就可以沿用舊腳帶，可以兩人對戰了！

👉咒術迴戰0 Pop Up Store 現場直擊30款必買精品｜五條悟著衫公仔

Nintendo Switch Sports 運動｜6種項目教你玩 開game前留意8件事

《Nintendo Switch 運動》開始玩前請留意8大注意事項

1：遊戲不支援Nintendo Switch Lite，必須要用大機+遙控手掣進行遊戲。



2：Pro手掣也不能用，只能以Joy-Con玩。



3：Joy-con必須要加上腕帶，並套在手腕上，緊握Joy-Con遊玩。



4：必須確保遊玩時四處有充足空間，以免fing手掣時打傷人及物品。



5：更要小心別玩到忘形，不要太靠近電視打爆芒。



6：部份遊戲需要用腳帶，下載版並未附送，可沿用RingFit Adventure附送的腳帶。



7：使用腿部玩遊玩時，更要留意腳邊的人及物品。



8：小孩遊不可單獨遊玩，請在家長／成年人陪同下遊玩。



👉手機通頂充電會壞？落雨用手機被雷劈？8個一直信錯電子產品迷思

6款遊戲手腳並用

《Nintendo Switch Sports 運動》收錄了共6款遊戲，除了來自《Wii Sports》的保齡球、網球、擊劍外，還新增了排球、足球、羽毛球3款新項目。玩法分三類：1人單打／單機最多4人同玩／如果有買NSO上網plan，就可以找朋友，又或隨機配對世界各地玩家連線對戰，保齡球就能夠16人一齊玩，足球則最多可4vs4共8人比賽。

+ 4

玩法分三類：1人單打／單機最多4人同玩／NSO連線多人對戰

除可以使用你的Mii人型進行遊戲，game內有一系列Sportsmates公仔，樣子可以custom得更仔細，並可做出指定成績，儲分數換取限定服裝，造型變化及收集元素也增加了玩味。

+ 2

總分：85 ／ 遊戲性重於健身

時代進步了，玩在Switch Joy-Con手掣比十幾年前的Wii Remote細隻很多，fing掣時的手感不太實在，好處是不會令雙手太攰，而且打爛四周圍物件的機會更少，小朋友也可以玩。Nintendo Switch Sports 是一款比較傳統的體感遊戲，適合多人對戰當成mini game去玩，雖然都會玩到手很累，但並沒有全身運動的元素，如果想要運動量、消耗體能達到健美效果，會建議你繼續玩RingFit。另外，遊戲內的運動項目暫時只得6款，400幾蚊就真的有點太貴，不過任天堂會陸續以DLC形式追加新項，2022年秋天會追加高爾夫球。

任天堂會陸續以DLC形式追加新項，2022年秋天會追加高爾夫球。

Nintendo Switch Sports 運動

網上下載版：$289／實體版（連腳部固定帶）：市面約＄300（嗚謝：任天堂香港）



Nintendo Switch Sports 運動 下載版沒有腳帶

👉Netflix 5月下架｜星矢冥王LC／叛諜追擊／斷背山 32作品最後召集