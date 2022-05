奇異博士2入場前精讀|《奇異博士與失控多元宇宙(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)》(下稱《奇異博士2》)即將在 5 月 4 日於香港上映。

此片將會正式將「多元宇宙」的概念帶入 Marvel 電影宇宙當中,對未來 10 年的 Marvel 電影有非常大的影響,但亦會牽涉到大量過往劇情及角色設定,如果擔心自己到時看不明白、又未夠時間重溫之前的影集/電影,準備入場前可以先看以下精讀,了解一下《奇異博士2》的前文後理。



1. 故事發生時點

本來 MCU 電影的發生時間多數與上映年份相同,但 2019 年的《Avengers: Endgame》將時間一下子向後推進 5 年,使觀眾對於後續上映的 MCU 電影發生時點有些模糊,故可能需要特別澄清一下。

《Spider-Man: No Way Home》的故事定點在 2024 年的聖誕節(圖 Marvel)

《奇異博士2》的故事發生在《Spider-Man: No Way Home》之後,而《Spider-Man: No Way Home》的故事則定點在《Avengers: Endgame》的最少 8 個月後,即 2024 年;而根據《No Way Home》結尾,其時為聖誕節,故《奇異博士2》的故事發生時點極有可能在 2025 年開首。

2. Dr.Strange 施咒後遺症

Dr.Strange 本身是一個天才,在學習魔法後進步神速,後來甚至取代古一(The Ancient One)成為至尊法師,然而他依然保留著自負性格、認為自己能力高強,很多時為了瑣碎事都會動用禁咒。

而在《Spider-man: No Way Home》當中,Dr.Strange 就為了讓世人都忘記 「Peter Parker 就是蜘蛛俠」此一事實,決定動用可讓人遺忘特定事物的咒語(The Runes of Kof-Kol)。

本來該咒語就相當危險,而在 Peter Parker 在施咒時更不斷干擾,令咒語最終暴走,先是將多元宇宙中其他蜘蛛俠的敵人帶來 MCU 主宇宙,而更可能成為了《奇異博士2》中多元宇宙危機的引發契機。

《奇異博士2》預告中已經表明了光明會的存在

而在觸發多元宇宙的亂象之外,不排除 Dr.Strange 施咒改變現實的做法,有可能無意間擾亂了多元宇宙間的秩序,驚動到隱藏在宇宙之間的組織光明會(illuminati),才會發生預告片中 Dr.Strange 受 X 教授(Professor X) 等人審判的一幕。

在原著中,光明會由幾位實力強大、且有出色才智的超級英雄組成,成員除了X 教授,另有 Mr.Fantastic、Tony Stark、海王 Namor 等等。

3. 紅女巫力量覺醒

從《奇異博士2》的預告片中,可以得知 Dr.Strange 在察覺多元宇宙有異樣時,打算尋求溫黛(Wanda Maximoff)的幫助,而在這之前、亦即影集《WandaVision》的故事中,其實 Wanda 的力量已經覺醒,而且還十分強大,將會是《奇異博士2》後段最耐人尋味的伏線。

在《WandaVision》中,Wanda 最後力量覺醒成真正的紅女巫(Scarlet Witch)

在《WandaVision》中,由於 Wanda 未能接受 Vision 之死,繼而在原本他們約定隱居的小市鎮西景鎮(Westville)中因為情緒失控而導致力量爆發,製造了一個具實體的幻象區域,並困住一整個小鎮的市民陪著自己演出尤如肥皂電視劇的劇情,除了演出一對幸福夫妻,後來更單憑想像以魔法生出一對攣生兄弟 Tommy 及 Billy。

在《WandaVision》的結尾,Wanda 力量完全覺醒,成為真正的紅女巫(Scarlet Witch)後擊敗了嘗試奪取她力量的女巫 Agatha Harkness,同時醒覺自己做錯了,決定解開幻象、釋放鎮民,但這就意味著自己一手「創作」的 Vision 以及兩個孩子都一同消失。

Wanda 又再經歷一次喪親之痛下,於《WandaVision》的結尾就利用從 Agatha 處得來的黑暗聖典《Darkhold》,施法在多元宇宙中尋找將孩子復活的方法,而這樣濫用魔法的行為,很有可能在《奇異博士2》中被發現,成為 Wanda 黑化的契機。

《WandaVision》的結尾中,Wanda 就利用黑暗聖典《Darkhold》,嘗試尋找將孩子復活的方法(圖 Marvel)

4. 新英雄 Miss America 威力超強

在《奇異博士2》的預告片中,有一個穿著帶星形牛仔褸的新少女角色,雖然預告中沒有明說,但她就應該是 America Chavez、又稱 Miss America。

Miss America 年紀輕輕,但其擁有的超能力卻非常強大 - 可以一拳打穿多元宇宙之間的牆壁。而出於這超能力,Miss America 除了會成為 Dr.Strange 穿梭多元宇宙的「交通工具」,更會帶觀眾認識更多有關多元宇宙的概念。

預告中所見,Miss America 的過去似與另一版本的 Dr.Strange 有一定的交雜,或就是因此而令她找到 MCU 主宇宙的 Dr.Strange?(圖 Marvel)

5. 多元宇宙本來「不存在」?

Marvel 電影宇宙自 2008 年的《Ironman》至今已經建構了 14 年,為何到近來的《Spider-man: No Way Home》、《奇異博士2》才正式帶來與多元宇宙的事件?這很大程度上涉及了戲外的因素(成本、故事連續性、觀眾接受程度等等),但如今既然要讓多元宇宙的概念進入 MCU,Marvel 也就要給予一個完美的解釋 - 就是多元宇宙一直被「某人」壓制了,那人就是 Marvel 第二個 10 年中的最大反派、「征服者」康(Kang The Conqueror)。

Kang 在《Loki》影集中作為最終 Boss 亮相,因為是多元宇宙中最後遺留下來的唯一一個版本,他稱自己為「He Who Remains」(圖 Marvel)

Kang的起源故事於《Loki》影集中有詳細敍述,他是一個天才科學家,在一次機緣中發現了多元宇宙旅行,而其他宇宙版本的 Kang 亦幾乎在同一時間有此發現,故開始了時空旅行。

但在多次互相探訪的過程中,其中一個 Kang 發覺其他多元宇宙中的自己或不懷好意、會利用多元宇宙旅行作惡,故在一次多元宇宙大戰之後就成立了「時間變異管理局(TVA)」,以屑除其他時間線中的變異、壓制住多元宇宙的產生,並稱那唯一的時間線為「神聖時間線」。

6. 多元宇宙現在又「存在」了?

Sylvie 認為 Kang 一直追殺時間變體的行為不能接受,故親手將位於時間盡頭的 Kang 殺死(圖 Marvel)

不過在《Loki》的結局,Loki 與其女版「變體」、Sylvie 發掘到真相後,Sylvie 認為 Kang 一直追殺時間變體的行為不能接受,故親手將位於時間盡頭的 Kang 殺死,導致時間線的變異失控、多元宇宙結果繼續產生。

由於在 MCU 的設計當中,時間線為一無始無終的圓弧,故大家可以理解多元宇宙只有存在與不存在之分別,但時序上並沒有分為「過去/現在/未來」,只不過原本懷著好意的 Kang 已死,多元宇宙就正式在 MCU 中「存在」了。