PlayStation Plus 更新3個級別的升級月費plan,公布時表示最多可暢玩達400種新game、PS2、PSP經典名作。然而索尼近日公布遊戲名單,無論是一線大作數量,以至舊game數目都令網民失望,比如在連登遊戲台就被指雷聲大雨點少,首發新game已不夠XBox Game Pass 鬥,舊game也只得數十隻,對新玩家、資深機迷來講都吸引力欠捧。



不足1:Day 1即玩新作陣容超弱

PlayStation Plus將分為基本/升級/尊貴/高級 4個方案(不過香港不提供尊貴plan),因為PS Plus新plan計劃被人視作對抗XBox Game Pass的利器,所以大家應該最想知有甚麼一線新作可以月費暢玩,但很可惜竟只得6隻,當中稱得上吸引的只有《地平線西域禁地》……而且!只可試玩2小時!你沒聽錯,是2小時!

限時2小時試玩遊戲名單

其實上星期SIE高層放風表示:「Day 1就免費玩新作,會令遊戲質素低落。」已被網民恥笑,因為XBox就是用一線大作Day 1即玩做賣點,此說法無疑自暴共短。連登用戶「開心浩園餐II」就話「真係笑大人個口,起碼加隻《GT7》呢d新出大作開個頭炮啦!Sony 冇心做就咪炒Microsoft 啦,小家又肉酸!」比起Xbox Game Pass 以本傷人買入大量遊戲廠,一線大作全部Day 1玩,索尼就顯得未甘心放棄遊戲單售的利潤,不想進入串流月費打機的新時代。

不足2:400隻免費遊戲?點計唔夠100隻……

另外,幾個計劃都所有方案都會繼續得到每月PS Plus派發的免費遊戲(只要keep住交月費就可繼續玩),而各種plan可以玩到的遊戲類型不盡相同,升級、高級plan可以玩精選的PS4/PS5 Sony廠、第三廠遊戲,未來推出的新作也有機會限時免費玩:當中比較新、吸引的有《對馬戰鬼 導演版》、《死亡擱淺 導演版》、《刺客教條:維京紀元》、《地平線:期待黎明》、《Returnal》等等,但就未見有真正一線的《GT7》、《Final Fantasy VII 重製版》,甚至連10分滿分神作《The Last of Us 2》都冇!而且現時公布了的數十款可免費玩的作品,不少都己在舊PS Plus計劃中,以每月免費game形式下載了,令吸引力變得更低。

精選12隻免費任玩遊戲

全38款PlayStation Studios 自家製任玩遊戲

1.《Alienation》 | Housemarque,PS4



2.《Bloodborne》 | FromSoftware,PS4



3.《Concrete Genie》 | Pixelopus,PS4



4.《Days Gone》 | Bend Studio,PS4



5.《Dead Nation Apocalypse Edition》 | Housemarque,PS4



6.《Death Stranding Director’s Cut》 | Kojima Productions,PS4/PS5



7.《Demon’s Souls》 | Bluepoint Games,PS5



8.《Destruction AllStars》 | Lucid Games,PS5



9. 《Everybody’s Golf》 | Japan Studio,PS4



10.《Ghost Of Tsushima導演剪輯版》 | Sucker Punch,PS4/ PS5



11.《God of War》 | Santa Monica Studio,PS4



12.《Gravity Rush 2/重力異想世界完結篇》 | Japan Studio,PS4



13.《Gravity Rush/重力異想世界重製版》 | Japan Studio,PS4



14.《Horizon Zero Dawn》 | Guerrilla Games,PS4



15.《Infamous First Light》 | Sucker Punch,PS4



16.《Infamous Second Son》 | Sucker Punch,PS4



17.《Knack》 | Japan Studio,PS4



18.《小小大星球3》 | Sumo Digital,PS4



19.《LocoRoco Remastered》 | Japan Studio,PS4



20.《LocoRoco 2 Remastered》 | Japan Studio,PS4



21.《Marvel’s Spider-Man》 | Insomniac Games,PS4



22.《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》 | Insomniac Games,PS4/PS5



23. 《Matterfall》 |Housemarque,PS4



24. 《MediEvil》 | Other Ocean,PS4



25.《Patapon Remastered》 | Japan Studio,PS4



26.《Patapon 2 Remastered》 | Japan Studio,PS4



27.《Resogun》 | Housemarque,PS4



28.《Returnal》 | Housemarque,PS5



29. 《SHADOW OF THE COLOSSUS™ 汪達與巨像》 | Japan Studio,PS4



30.《Tearaway Unfolded》 |Media Molecule,PS4



31.《The Last Guardian》 | Japan Studio,PS4



32.《The Last of Us Remastered》 | Naughty Dog,PS4



33.《The Last of Us: Left Behind》 | Naughty Dog,PS4



34.《Until Dawn》 | Supermassive Games,PS4



35.《Uncharted The Nathan Drake Collection》 |Naughty Dog,PS4



36.《Uncharted 4: A Thief’s End》 | Naughty Dog,PS4



37.《Uncharted: The Lost Legacy》 | Naughty Dog,PS4



38.《WipEout Omega Collection》 | Clever Beans & Creative Vault Studios,PS4



16款 第三廠製作任玩遊戲

1.《Ashen》 | Annapurna Interactive, PS4



2.《刺客教條:維京紀元》 | Ubisoft,PS4/PS5



3.《Cities: Skylines》 | Paradox Interactive,PS4



4.《Control: Ultimate Edition》 | 505 Games,PS4/PS5



5.《死亡細胞》| Motion Twin,PS4



6.《Final Fantasy XV Royal Edition》 | Square Enix Co.LTD,PS4



7.《Hollow Knight》 | Team Cherry,PS4



8.《漫威銀河守護隊》》 | Square Enix Co.LTD.,PS4/PS5



9.《Naruto shippuden: Ultimate Ninja Storm 4》 | Bandai Namco Entertainment Inc.,PS4



10.《NBA 2K22》 | 2K Games,PS4/PS5



11.《Outer Wilds》 | Annapurna Interactive,PS4



12.《Red Dead Redemption 2》 | Rockstar Games,PS4



13.《Resident Evil》 | Capcom Co., Ltd,PS4



14.《Soulcalibur VI》 | Bandai Namco Entertainment Inc.,PS4



15.《The Artful Escape》 | Annapurna Interactive,PS4/PS5



16.《飆酷車神2》 | Ubisoft,PS4



不足3:舊世代PS1/2/PSP 經典遊戲 一隻FF都冇!

另外,尊貴/高級 plan玩家可以玩PS/PS2/PS3/PSP的舊作,PS過去以日系遊戲陣容為賣點,但今次PS Plus免費遊戲名單數量少,吸引的日系作品幾乎無,部份更只是PS4重製版。早前有傳Sony想收購Square Enix,那最少可以一個月費玩齊所有經典FF,最少也來一隻初代PlayStation《FF7》吧!誰知一隻也沒有!

《Ape Escape》 | Japan Studio,初代Playstation

《Everybody’s Golf》 | Japan Studio,初代Playstation

《Kurushi (I.Q. Intelligent Qube)》 | Japan Studio,初代PlayStation

《Jumping Flash!》| Japan Studio,初代PlayStation

《Syphon Filter》 | Bend Studio,初代PlayStation

《Star Strike Portable》 | Housemarque,PSP

《Mr. Driller》 | Bandai Namco Entertainment Inc.,初代PlayStation

《Tekken 2》 | Bandai Namco Entertainment Inc.,初代PlayStation

《Worms World Party》 | Team 17,初代PlayStation

《Worms Armageddon》 | Team17,初代PlayStation

《Ape Escape 2》 | Japan Studio,PS4

《Arc The Lad: Twilight of the Spirits》 | Japan Studio,PS4

《Dark Cloud》 | Japan Studio,PS4

《Dark Chronicle》 | Japan Studio,PS4

《FantaVision》 | SIE,PS4

《Everybody’s Tennis》 | Japan Studio,PS4

《Jak II》 | Naughty Dog,PS4

《Jak 3》 | Naughty Dog,PS4

《Jak X: Combat Racing》 | Naughty Dog,PS4

《Jak and Daxter: The Precursor Legacy》 | Naughty Dog,PS4

《Rogue Galaxy》 | Japan Studio,PS4

《Forbidden Siren》 | Japan Studio,PS4

《Wild Arms 3》 | SIE,PS4

《生化奇兵重製版》 | 2K Games,PS4

《Borderlands The Handsome Collection》 | 2K Games,PS4

《Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning》 | THQ Nordic,PS4

《Lego Harry Potter 收藏版》 | WB Games,PS4

不足4:香港冇得玩PS3舊game

更令網民失望,是香港、台灣等亞洲區用戶不可以用雲端玩PS3《Tokyo Jungle》 、《Red Dead Redemption: Undead Nightmare》舊game,吸引人join新plan的誘因的動機又少一個。連登網民還發現Sony只敢在blog上用細size字註明香港玩不到PS3遊戲,加上plan類型太多,高級、尊貴令人搞不清。

PS3遊戲以串流形式運作,此尊費方案香港區未有提供。

PS Plus新Plan推薦給甚麼人參加呢?

PS Plus新plan未能次人看出SIE想改變遊戲購買生態,仍然留戀以單隻遊戲賺錢,做法唔湯唔水,不知道應該賣給甚麼類型的用家。如果你是個已經買了PS5,而又只想玩舊game的人,應該適合join plan。對家微軟的Xbox Game Pass 可以在Day 1就暢玩未來新作,似乎就適宜玩XBox了。這方面如果PS不落力追趕,似乎難以一鬥。又或者說,PS由一開始就沒打算跟XBox Game Pass硬碰硬?還需要看看推出後的反應如何,有冇沒更進追加更多具吸引力的作品了。

2022年已有 30 款以上遊戲確認於發行首日就可在 Xbox Game Pass 免費玩。

