網購GTX 1050 ti 假顥示卡陷阱｜Nvidia 假核心顯示卡其實已在全球網購市場猖獗多年，最近又再有東山再起的跡象，YouTube「图哥捡垃圾」早前發片，表示在拼多多以328人民幣買了張GTX 1050 ti，足足比市價便宜上千元！樓主明知山有虎，決定買張來試試，還用來玩《LOL》及《原神》，結果……



假貨竟然加價．專家決定以身試伏

「图哥捡垃圾」是一條專門試玩千奇百怪電腦產品的YouTube頻道，图哥有朋友想在拼多多買一張由450元減到300人民幣的1050 Ti 顯示卡，他感覺沒可能賣那麼便宜，就叫朋友不要中招，想不到隔了一天……結果商品竟然加價了！教图哥自己也忍不住，決定買一張回來「以身試伏」！寄到手的顯示卡包裝紙盒被指「尤如喪禮著用白飯魚膠鞋」一般差，盒內隨意放了兩隻奇怪的DVD-ROM Driver光碟，又沒有靜電袋，只是用一般泡泡紙裝卡，感覺非常不妙。

👉《真 幪面超人》新預告｜瘦骨仙1號冇霸氣 繩縛濱邊美波才是賣點

图哥有朋友想買一張由450元減到300人民幣的1050 Ti 顯示卡

寄到手的顯示卡包裝紙盒被指「尤如喪禮著用白飯魚膠鞋」一般差

40nm製程心知不妙

裝Driver搞了一個小時，最終自動安裝成功，電腦認出這真的是GTX 1050 ti示卡，但图哥卻發現一個不妙的地方，就是它的GPU製產只有40nm，已經是10幾年前的舊科技（現在已經是1x nm）時代！但既然卡已買，當然是開game一試！

+ 7

👉福音戰士初號機八達通特別版卡珍藏套裝｜4套新劇場版香港上映

專check假卡軟件GPU-Z

如果要追查自己是否買了假卡，可考慮使用專門用來揭破以修改 BIOS / UEFI 資料欺騙電腦系統的假CPU的工具軟件《GPU-Z》！但問題是你就算發現買了假卡，也無法找到奸商退貨，所以，真的不要一時貪平，重複同一錯誤買假顥卡了。

👉免費代友Big Day婚攝絕交收場｜網民負評：冇RAW不如iPhone影夠啦