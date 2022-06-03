《龍珠》阿樂真是超級廢柴｜高達聲優古谷徹談歷年配音角色感想

知名日本聲優古谷徹無數主角：《高達》阿寶、《聖鬥士》星矢、《柯南》安室透、《美少女戰士》禮服幪面俠，《橙路》春日恭介，最近他上電視宣傳高達電影《德安之島》，被問及對配音角色感想，古谷說：「《龍珠》阿樂係個冇膽鬼，性格輕敵又草率，係我配過最廢既角色！」（笑）



古谷徹卻說：「阿樂不敢跟比自己強的人戰鬥」

阿樂是《龍珠》極早出場的老角色，繼莊子之後就到他了。碰到悟空、莊子時才14歲，最初是一個山賊，使用帥氣的「狼牙風風拳」招式。後來成為同伴，更將千金小姐莊子追到手。在天下第一武林大會開始之前，阿樂還算是有些表現的角色，古谷徹卻說：「阿樂真是廢人，他不敢跟比自己強的人戰鬥，只會挑戰弱者。所以角色處理比較難掌握，配得唔容易。」

古谷徹：「阿樂不敢跟比自己強的人戰鬥，是個超級大廢柴！」

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女友被搶、爆死場面永遠被釘恥辱牆

不過就有網民不認同，其中阿樂挑機過不少強敵，比如：少年悟空、程龍（即龜仙人）。占星婆婆手下的透明人、木乃伊人；武林大會跟天津飯、阿信（天神上身的路人甲）打過，這些對手的段數都比阿樂高。阿樂被定被性為廢柴角色的原因，很可能是武林大會中，被天神上身的四眼佬阿信用奇招打敗，漸漸變成用來給對手試招、證實對手能力高低的工具。尤其在比達編中，別說跟比達、納巴過招了，幾隻培殖人自爆已經將他殺死，戰敗的阿樂伏在深坑中間，真是「廢到出汁」，連BANDAI也開玩笑將這一幕生產成figure。

阿樂被培殖人自爆殺死的一幕，連BANDAI也開玩笑將之生產成figure。

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《龍硃》阿樂超廢人生

同樣是地球人，無閑一直都有提升實力，更與18號結婚生女，被喻為是最強地球人。阿樂的黑仔可能是由自己花心做成，他轉職成為棒球員後追其他女仔，莊子與他分手，愛上了比達。之後在斯路遊戲篇中，他片刻就被20號吸乾能量，及後又被小斯路輕鬆斷手臂……被布歐變朱古力吃下肚，愈來愈廢。

不過古谷徹也不想踩得阿樂太盡：「其實阿樂、無閑做人都唔易，始終只係地球人。後來既敵人愈來愈強，阿樂好快就被殺冇咩用處，但佢是個好人黎。」派好人牌真心sad。

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弱者有弱者的生存之道

日本fans將阿樂的黑仔經歷構思出一本外傳漫畫《轉生成為阿樂》，講一位高中生墜樓梯後意外轉生成為阿樂，想扭轉被培殖人自爆殺害，與莊子分手的命運，都幾搞笑，最後被少年JUMP app 《JUMP+》睇中推出電子版，後來更添食實體單行本。



《轉生成為阿樂》

不過有一件趣事，就是網民覺得悟飯樣子生得比較像阿樂，更懷疑其實阿樂才是他的親父，但不可能吧，如果悟空是純種地球人，又怎可能變身為超級撒亞人？