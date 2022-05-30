日本插圖網站Pixiv爆性騷擾醜聞 畫師杯葛棄用 網民獵巫：再用就係共犯｜日本著名插圖、CG分享網站「pixiv」日前鬧出職場性騷擾事件，在日本網上引起牽然大波。



大型作品分享網站 投稿數量逾1億 會員數逾5千萬

Pixiv是日本最大型的插畫、CG分享網站，創立至今起有超過15年歷史，用戶數量超過5千萬，累計投稿的作品總數超過1億件。雖然是日本網站，但除了日本插畫師外，台灣、中國內地以至歐美的畫師都會利用Pixiv存放及分享自己的作品。除了圖片分享網站之外，pixiv還有經營BOOTH等讓人在網路售賣作品（包括電子和實體）的業務。

而是次突然爆出性騷擾事件，源於受害人決定起訴嫌疑犯，就被長期性騷擾之下造成的精神創傷索償，並展開記者招待會交代詳情。

在繪畫插圖、CG的人及同人創作者之間pixiv十分具指標性

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受害人是由男跨女的跨性別人士，在2018年4月以設計師身份進入pixiv就職，而被告則是pixiv的一位男性執行董事，亦是受害人的上司。在受害人入職當日的歡迎會上，就已受到該男上司攬腰及以言語性騷擾；之後該男上司也在工作期間也多次對受害人說出「怎麼看你都像陪酒水郎」、「你像是會去Happening Bar（日本一種性愛俱樂部）的人」等性騷擾。

記招照片（網路圖片）

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雖然在2018年夏天期間該男上司曾向受害人道歉「以為是男性所以沒問題」「以後會將你當成一位女士看待」，但並沒有停止性騷擾行為，更作出將自己的臉部埋向受害人私處同時拍攝照片的行為。

後來在2019年受害人忍無可忍之下尋求法律援助，公司提出將兩人辦工樓層分開、不安排在同一部門等措施，以及將該男上司由董事除名。但據受害人指出，這些措施並沒有嚴格執行。直到2022年1月，受害人因精神疾病休職，到2022年4月復職時因受嚴重精神創傷，向該男上司要求賠償金不果，最後決定訴諸法律。

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男上司行為示意圖（網路圖片）

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事件在網上引起牽然大波，不少畫師紛紛在twitter上表示將抵制pixiv，如將所有作品設為非公開及中止pixiv的付費會員訂閱，以及視情況在之後將作品遷移去其他平台等。

但事情又有獵巫傾向，在推特上開始出現要求畫師或創作者參加抵制pixiv（刪除作品、中止訂閱等）的行為，這些人被稱為「正義中毒」（類似本地網上俗稱「道德撚」）。有人發帖提醒「抵制可以，但是不要以「不從pixiv退會的人是不重視今次事件、是性騷擾犯人的同類等」等理由去攻擊不參加杯葛的人，使用pixiv服務的人沒有任何過錯」；事實上也已經有人表示受到誹謗中傷的言論攻擊，不得不暫時將自己在pixiv上的作品撤下。

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現時輿論陷入一個兩難的狀況，如果不抵制pixiv就某程度上等同支持職場性騷擾、無良企業；但參與抵制，受害的則是無辜的pixiv使用者：不單許多畫師/創作者的工作和pixiv息息相關，同時若畫師們將作品刪除或設成非公開，受害的亦只是習慣利用pixiv看圖的讀者。

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不過就現時所見，似乎未有一些宅圈中無人不識的大手畫師公開表態。

目前仍有待事態進一步發展，但如果pixiv公司未能好好應對今次事件，或許會再引來更大的反對聲浪和抵制行動。

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