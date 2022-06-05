Kyty PS5模擬器｜PS5 已推出將近兩年，有調查指7成半玩家仍然買不到PS5主機，抽籤就Better Luck next time，真是令人很灰心！近日YouTube有條短片，可能是PS5潛在買家的喜訊！一款名為「Kyty」的PS5／PS4 模擬器現身！



YouTube釋出「Kyty」：疑似PS4/PS5模擬器運行影片

國外開發團隊 InoriRus 近日在 GitHub 網站發表一款名為「 Kyty 」的模擬器工具，聲稱該軟件為「PS4 & PS5 emulator」（PS4 、 PS5 模擬器），團隊又在YouTube 釋出影片，內容就是示範了這款自稱能運行 PlayStation 4 、 PlayStation 5 遊戲的「Kyty」模擬器，運行了一款遊戲。他們表示，當軟件完成後就會公開給公眾免費下載！到時就不用再食炒買PS5主機！

「Kyty」疑似PS4/PS5模擬器運行影片截圖

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試玩過程截圖

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十劃未有一撇

不過開發團隊表示，PS5模式的圖形顯示還未完成，現時模擬器只能運行PS4遊戲，影片中就以 Kyty 試行 PS4 版《Worms W.M.D》，這款2D平面動作遊戲，在選單畫面都還算正常，但當進入遊戲，單是角色跳起就已經有嚴重卡頓、低Frame數、顯示錯誤等問題，後來更hang機要reset，更別說團隊未完成聲音輸出 / 輸入、MP4播片、網路連線、多人同玩等功能。

「Kyty」疑似PS4/PS5模擬器運行影片截圖

所以呢，別幻想可以用它代替PS5，用來當PS4主機也是不切實際，究竟會是Kyty 首先開發完成，還是PS5 主機首先增加產量，大量供應？



（留意模擬器本身並非翻版或侵權軟件，玩家需要自己準備PS4 ／ PS5 遊戲正版碟去製作file讓模擬器運行，HK01「科技玩物」頻道並不鼓勵使用非常ISO玩遊戲。）

二次傷害！PS5將有街霸6 生化4 PSVR2強勁陣容發表？

主機買不到，PS5／PS4 模擬器，但PS5 很快就會舉行新一次網上發布會，傳聞有超強勁陣容！比如街頭霸王6、《Stray》、Square Enix的新IP動作遊戲《Forspoken》、韓國開發的動作遊戲《Project Eve》，甚至有PSVR2 二代虛擬實境眼罩！實在是對買不到機F5揮手區會員的二次傷害。

即睇State of Play發布流出 街霸6、生化4重磅遊戲陣容 PSVR2正式亮相：



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