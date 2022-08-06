近年頗流行以Deep Fake技術，由A.I.繪製動漫角色的「真人版」頭像，有些都相當神似。不過今次睇巴西藝術家SamukArts創作的《龍珠》荷里活真人版二創角色圖，則是用知名荷里活影星真人相，key落自己製作的3D多邊型龍珠角色身上，別有一番風味。



明星+龍珠角色組合｜為何令人想講粗口？

Samuel L Jackson 扮魔童，key得好靚而且一眼就睇出是甚麼明星，令人想一張一張看下去，不過有網民看到最後就「嬲爆」笑言：「看到最後果張會講粗口⋯⋯」究竟是甚麼明星+龍珠角色組合？

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共26張《龍珠》荷里活真人版二創角色圖輯

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