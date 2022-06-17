網民票選Jump史上最佳攪笑漫畫Top15 銀魂僅排第5 多套經典童年回憶上榜｜提到《少年Jump》一般大概會馬上想起《海賊王》One Piece、《火影忍者》Naruto、或是近年的《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》等王道少年漫畫，但其實「攪笑漫畫」也是組成《Jump》的一個重要部份，最近日本就有網民票選Jump史上最佳的攪笑漫畫排行榜，其中你又有睇過幾多部？



多部數十年前經典上榜 不同年代人們的童年回憶

上榜的有不少都是來自80甚至70年代的數十年前舊漫畫，就算是漫畫迷恐怕也未必看過聽過；不過這也反映了每個時代都總會有攪笑漫畫能留在人們心中，畢竟是帶給人歡樂回憶的作品。

對香港人來說單看「攪笑漫畫」四隻字未必有太多共鳴，但如果是講當年在電視台播出的動畫（卡通）版的話就肯定是大眾集體回憶了。由較舊的《IQ博士》，到90年代的《熱鬥小馬》、《抵死泰山》（也稱「不文泰山」）等都陪伴了許多人成長。尤其是電視台當年為這些卡通專門製作的主題曲是最深入民心，梅艷芳的「靈感IQ稱得上十分之高超」，黃子華「做隻普通的馬仔，任怨任勞時運低」相信大家都識唱。

有些年紀的人可能都經歷過深夜追不文泰山，還要忍笑不吵醒屋企人

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即睇日本網民票選Jump史上最佳攪笑漫畫 多套經典童年回憶上榜：



+ 10

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除了八九十年代的舊漫畫之外亦有千禧年後的作品上榜，如2004年前開始連載的長篇攪笑漫畫《銀魂》就佔據第5位、2012年的《暗殺教室》則排第8，而同樣在2012年開始連載的《齊木楠雄的災難》更是勇奪第二名。不過說到Jump的攪笑漫畫，在日本人的角度來第一個反應當然是《烏龍派出所》了，也沒辦法畢竟這部漫畫實在太經典在日本已是國民級的作品，如果它不是第一名才奇怪了。

校園一姐黑神排在第10位，不過這套與其說是攪笑漫畫，個人覺得更覺得是諷刺漫畫，當然是很好看沒錯。

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日本網民票選Jump史上最佳攪笑漫畫Top15：



【第15名】前進吧!! 海盜 作者：江口壽史



【第14名】破廉恥學園 作者：永井豪



【第13名】掰掰演劇社 作者：高橋豐



【第12名】抵死泰山 作者：德弘正也



【第11名】熱鬥小馬 作者：津野丸



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【第10名】校園一姐黑神 作者：西尾維新原作、曉月明作畫



【第9名】性感突擊隊外傳 作者：うすた京介



【第8名】暗殺教室 作者：松井優征



【第7名】野球長打王 作者：鈴木信也



【第6名】高校！奇面組 作者：新澤基榮



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【第5名】銀魂 作者：空知英秋



【第4名】鼻毛真拳 作者：澤井啟夫



【第3名】IQ博士 作者：鳥山明



【第2名】齊木楠雄的災難 作者：麻生周一



【第1名】烏龍派出所 作者：秋本治



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