賽馬娘攻略（新手教學）．首抽攻略．全3星角色解說｜《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版正式推出，因為事前預約達至100萬人，不單送大量寶石外，還有一張3星角色自選券（起跑衝刺★3交換券），一開局就可以自選自己喜歡的3星角色。遊戲一開局有多張3星角色，究竟哪一位最值得大家換？下文為大家詳盡解說。



賽馬娘首抽攻略，3星自選券應該揀哪一位馬娘好？

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開始之前一定要說明遊戲所有角色不論是1星2星還是3星，都能升到最高的5星，當馬娘星數一樣的時候，能力基本沒太大差別，唯一分別是技能和腳質適性，也就是說星數不是馬的強弱指標，而實際這遊戲有非常強的1、2星馬娘。不要誤會以為只有3星角色才值得使用。不過刷首抽依然有其價值，因為不少初期角可以一直使用，有新角色出來即使退居二線，也一樣可以作為種馬使用，無辦法被取代。



賽馬娘首抽攻略！開服全3星角色詳盡解說．首抽應該換邊張先？可參看影片👇

直接把排行榜，即所謂Tier List做好先給大家看：由Tier 0，理所當然最強！Tier 1是同樣非常強，而且很實用；Tier 2是再差一點，至於Tier 3，就是有愛才去抽。

一開服有9位3星馬娘角色，但3星並不代表最強，就算1、2星馬娘都可升上5星，能力亦非常強。

Tier 3最難用／育成角色No.1：米浴



米浴，Rice Shower，國民妹妹

Rice Shower，米浴，國民妹妹，最大的問題在於成長加成和固有限制，對初心者來說相當不友善，因支援卡池不足，育成知識不足之下，有機會育成途中直接Game Over。

米浴成長加成是耐力10%、根性20%、偏長距離。這遊戲速度相當重要，沒速度加成的角色，對初心者育成有一定困難，但這不是重點，重點是米浴的技能和固有。米浴的固有Blue Rose Chaser（日文原名），發動條件是最終直線超車一個人發動，效果提速0.35。

這固有放在米浴身上有個大問題：因為米浴是前列馬，即先行馬，先行馬的前方只有領頭，即逃馬可以超車，但先行馬最理想來說，在進入尾盤前應已超越前方的逃馬，進入最終直線後，其實已在跑第一沒馬可超。無馬可以超車，自然無辦法開固有。如還有逃馬在前方，說明對手實力和你差不多，這個時候希望的當然是爆發固有，提高速度衝過對手，為何要超人車才發動固有呢？所以邏輯上有點奇怪，如按遊戲系統設計，米浴應該要改跑差追，即是居中和後追馬，才更容易使用這固有技，先馬很難發動。導致了米浴在育成上不穩定的原因。

而且米浴育成條件之一，是第三年天皇賞春要拿第一，這是米浴育成最大鬼門關。除了耐力不足會輸，速度不足一樣會輸。加上米浴本身育成加成不理想，固有又有限制，對初心者來說很容易在這裏跑輸然後Game Over。

另外亦因其固有問題，導致米浴很難在PVP場上使用。PVP星座盃，即冠軍會議，遊戲開服還未有，不過會很快實裝。在競技場米浴會因很難開固有，連競技場都沒有人想用，如果要改跑差追去遷就米浴固有，為何我不直接用差追馬呢？所以可以說這固有放在米浴身上是個錯誤。

除了育成難，固有差外，米浴自帶技能亦不怎出色，首先米浴技能自帶長距離直線回復技Cool Down、和下坡加速技決意的直滑降：直線回復技有機會太早發動，即一開閘就開，又或是太遲，在最後直線才開而失去意義。直滑降這加速技，要在特定賽場才能發揮作用，因為遊戲在非加速路段發動加速是沒有任何意義，而在加速路段下坡的賽場很少，所以絕大部分情況下開這技能等同沒開。

米浴是CP值最低的角色之一，當然另一方面來說，只要你成功穩定育成米浴，代表着對遊戲有一定認識，已是合格的訓練員，所以想挑戰一下自己，都可以一試。

Tier 3 頗難用／育成角色 No.2 ：東海帝王



トウカイテイオー，東海帝王

Tokai Teio，東海帝王，在遊戲中一樣很弱，而她的問題與米浴差不多，都是固有差，自帶技能不實用。不過東海帝王好一點，是成長加成有速度20%，再加上耐力10%，算是頗易育成的類型，育成目標本身都不困難，初心者去練挫折感一定比米浴少很多。不過始終都是弱，為甚麼呢？

首先東海帝王是前列馬，即是先行馬，而固有技，究極テイオーステップ（日文原版）發動條件是在最終直線與前方馬相差1馬位，觸發超車時發動。效果是提高目標速度0.45，效果比一般0.35高，但問題這固有對先行馬來說都是難以發動，理由與米浴一樣，最終直線先行馬，能夠超車的對象只有逃馬，但實力弱的逃馬，在未進入最終直線前已被你超過，而後排居中和後追，只有超你車或完全跑不過你，所以亦會弄到這固有非常難發動。

當然前方一馬身想超車就會開，怎樣會好過米浴，因為米浴要超完車才發動非常困難。但無論如何，這固有不應該放在跑先行，應該是差追後排馬的技能，因為差追馬才更容易在最終直線觸發超車。

至於東海帝王自帶技能只能說很差，兩個覺醒金技非常有問題。首先Lightening Step，發動條件是中盤但名次50%之後，跑先行馬哪有機會跑這麼後呢，根本發動不能；第二個金技技巧派，是切換左右時發動，效果是加速，無指定發動路段，意思即是任何地方都可以發動。

在米浴時候已說過，在非加速路段開加速無任何意義，變成這技能，除非一開閘或是進入尾盤前發動，否則開了等同無開。其他自帶白技能都十分一般，所以總合來說，東海帝王真的頗弱。其實在PVP場，即星座盃會極少看見東海帝王身影，看到的都是有愛拿出來，然後魔改跑差追，原因是東海帝王除了屬性白值能較易提升外，其他都不太行，所以沒辦法，東海帝王同樣不推薦，除有愛之外不建議抽。

Tier 2 非優先／育成角色 ：特別週



Special Week，特別週，賽馬娘動畫版一期主角，但很可惜，主角威能還是不夠強。但特別週情況會比東海帝王和米浴好，因為固有本身比較易開，自帶技能都有一定用途。

首先訓練成長加成耐力20%，智力10%，對初學者來說比較難用，只不過由於育成故事門檻不算高，所以按正常練法，稍為盡量提高速度都可以通過。

至於固有技Shooting Star，發動條件是尾盤後，超車一個人就會發動，效果是提高目標速度，幅度是0.35，屬於正常固有技能水準。尾盤超車與之前說的最終直線超車，是完全兩回事，尾盤超車的固有會容易開很多。

這裏所說的尾盤是賽程的路段區域，根據賽場長短設計，進入尾盤時候，身處的位置可以不同，可以是直線、可以是第三條彎道，亦可以是最終彎道，當然可以是最終直線，所以，以尾盤作為判定範圍一定是最大。

至於自帶技能，特別週本身自帶技頗為不錯，首先有前列、先行馬專用回復技「貪吃鬼」，貪吃鬼是相當出色的回復技，道中隨機位置發動，一定可以盡用不會做成浪費。全身全靈就差了點，最終直線隨機位置發動的提速技。雖然有用但隨機性很大，有機會終點前才發動，即開了技等於沒開，但都叫作有點用途，因為可以賭一下。

另外特別週可以跑居中，即是跑差，跑先跑差都可以，固有沒問題同樣發動，只是跑差會無辦法用自帶的回復技。但若以跑故事來說，亦正因有貪吃鬼回復技，跑長距離賽不會成問題，跑競技場亦一樣。

只不過，會將特別週評價歸類Tier 2原因特別週不算差，但有比她更好的選擇，不論是固有，還是技能配搭，都有更好選擇。有點平平無奇，無太特出的角色。

Tier 2 未來有前途／非優先角色：無聲鈴鹿



Silent Suzuka，無聲鈴鹿

Silent Suzuka，無聲鈴鹿嚴格來說比特別週情況好，要放Tier 1.5都可以，最主要是因為未來可期，改了版後看得到未來，不過台版繁體中文版剛開服就差了點，所以非優先。

首先說一下角色，無聲鈴能和剛才所說的3個角色不同，鈴鹿基本只能跑英里與中距離，長距離不會跑，而且只會跑領頭，即是逃馬。訓練加成是速度20%，外加根性10%，先不理會根性速度20%對初學者而言頗為親民。同時因為育成故事鈴鹿主要跑G2賽事，是所有初期3星角色中，故事育成門檻最低，對初心者而言是育成最輕鬆的角色。

來到固有先頭の景色は譲らない（日文原版），發動條件是最終直線第一名，領先兩馬身會開的技能，效果是提高目標速度，幅度同樣是0.35。技能為逃馬專用，用意是以第一名衝進最終直線之後，進一步提速讓角色逃亡，亦意味若無法做第一名，固有會無法發動。發動條件比較嚴苛，但是合理。因為跑逃馬，進入最終直線沒辦法跑第一，那就基本不用贏，所以固有是可以的。

至於自帶技能，覺醒技有Concentration（金閘門）與逃亡者，白技還有左回和「急ぎ足」，技能組合方面不錯，金閘門對逃馬來說相當實用，因為出閘出得快過別人，自然有機會搶到好位置。逃亡者是最終彎道加速技，雖然最終彎道的隨機位置發動，用途有一定限制，只有部分賽場能用，其他賽場會用不到。不過逃亡者能用的地方，較米浴的決意直滑降多，所以都尚算可以。

但是作為逃馬，鈴鹿始終欠缺道中技能。道中技能只有「急ぎ足」，然後就沒有了。雖然目前中文版剛推出還未有其他角色，但之後會登場的如星雲天空、泳裝版丸善司基等，情人節版美浦波旁，都是道中特別強的逃馬。逃馬要贏，不單要贏起跑，贏尾盤爆發，還要贏道中，鈴鹿在這裏是有點輸蝕，所以變成鈴鹿作為逃馬不是不好，但會有更好其他角色的選擇。

不過這是以只是以目前來說：一開始有說過鈴鹿未來可期，原因是鈴鹿是日版一周年改版之後，多了大逃的屬性。大逃當成是領頭逃馬的進化版，可以無視腳質分佈一直逃亡到尾的一種特質，只不過奇怪的是日版一周年同時實裝的育成劇情「巔峰賽模式」是無辦法讓鈴鹿學到大逃，一定要回舊的URA育成模式才可以，新劇情育成當然會更好。

因此至日本現在，大逃的實力有多強其實無從得知，要等未來8月1.5周年，待更多大逃馬實裝，或有新育成直接可育成大逃馬，鈴鹿的真正實力才能發揮出來。不過以目前台版來說，即管鈴鹿未來會飛變T0，怎樣也不會是現在這一刻優先要抽的角色，所以會被歸在Tier 2的位置。

👇Tier 1、0 最實用／最值得入手角色👇



下圖為5位最值得入手馬娘簡介，如想知更詳細的解說，可前往影片觀看。

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影片來源：https://youtu.be/Tln6LTPerD0