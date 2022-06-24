METAL BUILD EVANGELION 零號機/零號機（改） 開箱試玩｜MB系列合金機械人完成品除了Gundam系列，最多款式的就是《福音戰士 EVA》系列。繼初號機、2號機各出兩色後，終於到綾波麗的MetalBuild EVA零號機（改）！



上色屬MB EVA系列至今最美

其實記者一直不太滿意Metal Build EVA的上色，無論初號機、2號機，都是魂限2020版才漂亮。但今次零號機的橙撞綠配色，啞色消光表面，配以電鍍碧綠色關節，很美。而且拍 EVA 2號機時，figure扭兩下已經中化骨棉掌，今次零號機的關節及上色質素比2號機高很多，令人滿意。

METAL BUILD EVANGELION 零號機/零號機（改）（鍾世傑 攝）

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METAL BUILD EVANGELION 零號機/零號機（改）（鍾世傑 攝）

METAL BUILD EVANGELION 零號機/零號機（改）相片集



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減少多餘原創裝甲設定｜追加大量新武裝

MB初號機、2號機都有玩具原劍裝甲、武器，那些裝甲並不太美觀，而且邊玩邊掉件。可能因為風評不佳，零號機只加了一個原創面具。取而代之，零號機除了基本的來福槍及震動刀，追加了2支巨型無反動砲。另外還有一組4粒攜帶用電池。沒錯！這款MB的賣點是買玩具送「尿袋」!

MetalBuild EVA零號機 各式武器武裝

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METAL BUILD EVANGELION 零號機/零號機（改）

Bandai 收藏玩具事業部 Tamashii Nations 繼釋初號機及貳號機兩款Metal Build後，再由EVA設計師山下育人監修第3個新造型「METAL BUILD EVANGELION 零號機/零號機（改）」完成品。MB版 EVA-00繼續採用有別於動畫內生物感重的風格，配合MB「Metal」主題，以機械感風格改寫外觀設定，既有合金製的金屬重量感，也有銳利的肌肉曲線。原創配件包括戰鬥護目鏡、電磁步槍、高振動粒子刀與2支無後座力砲，最吸引的是攜帶式電池與電纜線，加上系列招牌拘束器display stand，分量十足。



售價： ¥27,500 日圓／香港市價約$1800



METAL BUILD EVANGELION 零號機/零號機（改）（鍾世傑 攝）

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