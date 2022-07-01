《Hunter x Hunter 獵人》作者冨樫義博休刊多年，早前開設twitter戶口，已有280萬全球書迷follow，他在推特上一頁一頁發放草稿，幾條鉛筆線都賺幾十萬like，有人笑言「like很好賺」，但近日網上有一張嫌似冨樫義博「感言」流出，「休刊王」打破數年沈默，解釋了他長期休刊背後苦衷！



冨樫義博警告大家：好好保護條腰

推特爆料戶口Shonenleaks流出疑似冨樫義博「感言」，上面提到冨樫義博畫展將於今年10月28日至明年1月9日於日本舉行，旨在紀念他出道35周年，除了一張集合《獵人》、《幽遊白書》、《LEVEL E》角色的黑白稿，還有一份似乎是冨樫義博親筆編寫的感言，原來冨樫老師這兩年來受嚴重腰傷所累，連好好坐在椅子上也不行。

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Shonenleaks twitter圖片

冨樫義博56歲｜條腰點解搞成咁

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大便抹不到PatPat

現年56歲的冨樫義博講到自己傷勢，原來他這兩年來腰也彎不到，上廁所時無法自己擦屁股，只能每次大使後洗澡連清潔，真是聞者傷心。此外，因腰傷令他做每一件事都要比正常人花多3至5倍時間，更別說長時間坐在書桌前畫圖，如今他改了一個「躺平」的姿勢畫圖，總算能重拾畫筆。幽默的他，最後提醒讀者保護腰部的重要性，更呼籲參觀畫展的粉絲，如不小心掉了東西在地上，記得不要彎腰，要改為踎低（蹲下）的姿態執拾。

7位知名重病漫畫家｜甚至有人死

漫畫家是一份以生命當燃料去做的工作。當中也有像《少年JUMP》荒木飛呂彥、《烏龍派出所》秋本治一樣從不休刊、作息準時的專業人士。但絕大部份漫畫家生活都日夜顛倒，做到爆肝。

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真正休刊王《強殖裝甲》

日本漫畫家高屋良樹（右圖／右1）才是真正的「休刊王」，名作《強殖裝甲》1985創刊，畫了21年只出了35本單行本，他在2016休息至今未打算重開連載。但不要以為高屋良樹有甚麼傷患，相反他的家族經營私家醫院，自己也是執業醫生，家財千萬，畫畫只是他的興趣，所以不想畫就不畫了。

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