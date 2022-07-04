高達模型當然不是男性專利，尤其日本靚女YouTuber東雲Umi以砌模型打出名堂，更多女藝人及女網民仿效。近日就有位日本少女，自稱受爸爸影響，迷上了砌高達，開設twitter戶口分享作品，轉眼就千人follow。最後，意想不到的事情發生了。



模型少女想找知心同好

「模型少女」（＠GUNPLADAISUKI 留意是全大階，與另一位全細階的網民@gunpladaisuki無關）開戶上載模型作品：「受爸爸影響我很迷高達模型，為了請教大家很多很多不同的模型知識，所以開了戶口，如果跟大家做朋友，我會很開心的！」少女很快就搏得網民喜愛，一張簡單素組模型圖，就已經有4000幾like、300幾個轉載。

（下圖為日劇《量產型璃子～女子的塑膠模型人生組裝記～》劇照，非事件中人）

日劇《量產型璃子～女子的塑膠模型人生組裝記～》劇照

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Twitter截圖

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購入太多高達砌不完，不如……

有一日忽然張貼了家中購買後未砌的模型山，買太多砌不完，想照定價出讓真是好女仔！機會來了！不單可正價買高達模型，而且是女孩子拿過上手的！



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嘩！人心也太可怕了，高達模型迷都很友善，為何要這樣害人？現在連SNS也不敢再用了。大家上網也一定要小心保護自己。

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