香港動漫節2022｜即將於7月29日起在灣仔會展舉行，今年最大特點是Creative Paradise（CP同人祭）搬落1樓跟主場館二合一，5日會期均設有同人攤位，吸引大量愛發表二創同人書刊、影集、精品的年輕人擺檔。



動漫節限露令：女Coser不能露出胸部下側

到場的Cosplayer數量定必比去年更多，而動漫節大會今年新增了針對Cosplay的衣着裝扮的規則及建議。當中最具爭議的，是要求女性Cosplayer（男性不在此限）不可露出胸部下側（除非穿上假胸配件），也不可穿透視或直接看到內衣褲的服裝，腿部露出太多肌膚時，還貼心建議穿上絲襪或襪褲。

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最神似「一拳吹雪」孫慧雪：Cosplay 行性感是尊重原作

「動漫節Cosplay禁胸令」在網上討論熱度頗高，網民一般認為「咁唔使去啦，冇野睇」，Cosplayer圈子中，反應其實沒一般網民那麼激動。女藝人孫慧雪(Snow)曾配合手機遊戲《一拳超人》宣傳而以高原度cos女角地獄吹雪，也多次在動漫節中Cosplay宣傳，Snow如何看動漫電玩節Cosplay指引？

孫慧雪今年以設計師身份參加漫節，她乘看動漫節禁Cosplay露胸令？（鍾世傑 攝）

孫慧雪認為網民討論走偏了，講到Cosplay好像就只有性感一條路，不性感、不露出的Cos就沒欣賞價值，她認為這些評論本身就戴了有色眼鏡去批評Cosplay活動：「其實Coser最重視是角色還原度，如果要Cos的是性感角色，當然會想忠實重現其穿著風格，並不是為露而露。」阿雪回想起一件事，她曾經在某活動被要求cos一位服裝性感的動畫角色，但最終因為活動性質要老少咸宜，大會安排的服裝根本無法令人聯想起該角色，最終Snow跟工作人員都情願改扮另一個人物，好過Cos得「唔湯唔水」。同一道理，在合家歡的動漫節出cos，如果難以重現一些高露出度的角色，何不選一位既可忠實還原設定，又能達到大會尺度的角色，那就能兩全其美了。

孫慧雪配合手機遊戲《一拳超人》，以超高原度cos女角地獄吹雪，網民激like。

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孫慧雪：我漫節Cosplay都被人偷拍過重要部位

「我未結婚生BB前，每一年都有商戶邀請我去動漫節Cosplay的，當時也是一堆人包圍我拍照，有人提醒我被人拍了性感部位的close-up照片。」她相信香港絕大部份影友都是健康友善，但認同大會提醒coser休息時穿外套防走光的指引。

雪雪曾達哥一起為Gameone《GUNDAM Online》遊戲動漫節活動Cosplay宣傳。（林通賢攝）

阿雪今年會去動漫節嗎？

會，Snow與Starup Studio Snow 推出了一款名叫Zuli的搪膠公仔，早前已發售了珍珠白，反應熱烈，Snow：「我親手噴色的彩色透明版快將發售，而動漫節會場內，將率先展出原色彩色版。」阿雪將會隨機快閃到場內DEVIL TOYS LIMITED攤位（BOOTH E19)，但因安全理由，事前不會公開到場時間。

左起：鍾位傑攝／IG ＠snow711 圖片

阿雪是一個極愛動漫，小時候最喜歡的娛樂就是畫畫。平時最愛看獵奇、邪道漫畫，所以由她設計的公仔「Zuli」也是「腦洞大開」，後腦有個大窿，感覺像一隻Q版可愛喪屍。

阿雪畫畫超勁，還是一位玩具儲家，因為丈夫是art toys收藏迷，兩個人合共租了3個倉放玩具。「我自己有儲楳圖一雄漫畫《誠仔》的figure，我丈夫就係用一隻巨型誠仔公仔向我求婚。」

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Coser + 地下Idol 幽夜

「台灣尺度更大膽、香港Coser相對已很含蓄」

活躍於香港地下偶像界，今年首次以Cosplay主題推出寫真集的紅人－－幽夜（個人IG ＠yuuya_sama），雖然以Coser出席活動的次數不算很多，但一直有留意角色扮演圈子的事：「其實世界各地Cosplay活動都會有指引，台灣那邊更加『大尺』（大尺度），比如FF展（FANCY FRONTIER開拓動漫祭）就試過有女仔太少布走光了。自己覺得香港這邊coser已比較含蓄，拍照的各位也很斯文。」

IG ＠yuuya_sama 圖片

IG ＠yuuya_sama 圖片

對於Cosplay造型指引，幽夜沒覺得反感，她理解設定服裝／攝影指引，是想令Coser開心安全參加活動，因為早前另一香港同人活動「RG」（Rainbow Gala），曾有女性coser投訴被人局部拍攝重要部位，在IG鬧得很大，動漫節大會很可能是因為避免同類事件，才會加設指引。她比較感興趣是怎樣去落實規則，比如不能露下半球（除非戴上義乳），究竟由那一位負責驗證真假（笑）。

點先可以去動漫節搵幽夜？幽夜會不會行性感？

她說今次去動漫節會租攤位賣寫真集，雖然當中也有水著元素但不算太性感，到場時的Cosplay造型傾向可愛，最多只是露腰，歡迎小朋友來跟她合照。（攤位：同人區GM5／現場即影即有合照$80、任何消費可免費手機合照1張）

IG ＠yuuya_sama 圖片

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香港動漫電玩節2022將於7月29至8月2日於灣仔會展舉行



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