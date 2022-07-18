Netflix《幽遊白書》真人版日劇近日公開角色造型，繼主角幽助、大嫂假髮藏馬、飛車黨飛影後，想不到第4主角「猛男桑原」的真人造型，在泰國一個網站提早提出，造型爆肥走樣！令人發笑！



真人《幽白》造型全球負評？

《幽遊白書》是《全職獵人》作者冨樫義博成名作，1990推出，而動畫版在香港播出後大受歡迎。Netflix去年宣布，由網上日劇《今際之國的有栖》班底，開拍真人版《幽遊白書》。上星期六起，日本Netflix Japan Twitter就一天公開一個真人版造型，由於畫風與網民期待有些落差，在網上話題不斷，尤其當中以志尊淳扮演的藏馬（南野秀一），好像一個戴上粉紅假髮的大嫂。

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＠NetflixJP 圖片

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其實真人版卡士如北村匠海、志尊淳都是當時得令的靚仔男星，加上漫改常客本鄉奏多扮演飛影，除了志尊淳的阿婆假髮，還算令人期待，不過由大隻佬新田真劍佑扮演的「桑原和真」造型就真在令人失笑了……

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