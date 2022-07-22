幪面超人GEATS｜繼ZeroOne 01、聖刃 Saber、Revice 後，第4套令和拉打－－ 《幪面超人GEATS》（日語：仮面ライダーギーツ，英語：Kamen Rider Geats）首張造型照公開，東映講明會有大量拉打進行生存遊戲，令日本網民覺得是令和版龍騎！



生存遊戲主題｜是令和龍騎？

本作將會有濃厚的 Onlne Game 風味，東映更表示人類為了守護和平，投身神秘組織Zyamato開設的「生存遊戲 Desire Grand Prix」，東映講明會有大量幪面超人參戰，參加者需要打敗敵人，救出市民去賺取點數，最後勝出者將有權利按自己的理想改變世界。

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唔止似龍騎？GEATS另有兩位拉打及1套Netflix劇影子

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有人覺得本作有非常重的《幪面超人龍騎》味，連龍騎二騎秋山蓮的演員松田悟志都有share《GEATS》的po文。不過雖然設定似龍騎，但主角浮世英壽的人設看來卻較像Kabuto天道總司，是一個自信爆棚的天才青年，開口就說「我是最後的勝利者」。

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東映表示Kamen Rider GEATS「ギーツ」沒有特別意思，不過就跟「狐」的日文發音「キツネ」相似，睇圖GEATS一身白色裝甲，內層是黑色緊身衣，裝甲上有紅色線條，頭盔有兩隻狐狸耳！再看變身腰帶，上面有個類似把手的物體，手上拿著FPS風格甚至的來福槍，以主角騎士來說是非常罕見。

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12月參演大電影

《Kamen Rider GEATS》已率先在7月22日（即日今）上映的《Kamen Rider Revice》電影版中客串，正式影集將於9月4日日本播出，12月23日再與《Revice》合演Rider 50週年電影。

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