動漫節2022｜《福音戰士新劇場版：終》電影「EVANGELION:3.0+1.01」將於香港上映，7.29將同步於發行商Neofilms 新映影片動漫節2022攤位及網上開售，限定特典旋拍曾高炒至300港元，真是買到就賺。



4D版特典場刊漫畫跟足日本

所謂前賣券即是一張換票證＋特製入場特典，今次Neofilms 新映影片跟足本場次，買4D版前賣券，可得36頁特典小手冊「EVA-EXTRA-EXTRA」，包括漫畫「EVANGELION:3.0（-120min.）」，是《新剷場版Q》的前傳故事。還是多張名家插畫，以及庵野的文字稿。

買4D版前賣券，可得36頁特典小手冊「EVA-EXTRA-EXTRA」

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2D版前賣券送海報

另外，2D版則送綾波麗／明日香雙面迷你海報（包印刷聲優簽名），兩個版本特典，加起來在旋拍曾高炒至300港元，現在香港定價$210（4D）、＄130（2D）加起來只是$340，但已包兩張戲飛，真的很抵買。

兩個版本的日版特典在旋拍曾高炒至300港元，所以香港版真是買到就賺。

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《福音戰士新劇場版：終 前賣券套裝》賣法細節：

7月29日-8月2日 灣仔會展「香港動漫電玩節」新映影片展位發售，因為每日限量發售，不用擔心Day 1就被賣光。手持Let’SEE 奌・睇串流影視平台的實體會員卡可優先在現場購買，但由於實體卡已趕不及在動漫節前收到，所以未成為會員的人就應該來不及了。

此外，9月29日12:00於「NGi neogoodie」網頁亦會同步開售，一樣是售完即止。

兩種前賣券，9月29日12:00於「NGi neogoodie」網頁亦會同步開售，一樣是售完即止。

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同場睇：《新世紀福音戰士新劇場版：序》MX4D版延期上映

新映宣布，由於電影檔技術上出現問題，7月28日 原定於MCL德福戲院、康怡戲院及Movie Town之所有《新世紀福音戰士新劇場版：序》MX4D版本場次均需要延期，受影響的客人可以：

1）持票到原定戲院觀賞原定場次之2D版本，並即時獲賠償一張觀看MX4D版本電影之代用券，有效期為一個月，或：

2）持票於7天內（8月4日或之前）到原定戲院換取MX4D版本電影之代用券兩張，有效期為一個月。