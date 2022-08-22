《一拳超人 One Punch Man》動畫改篇自 ONE 原作、村田雄介作畫的「村田版」，頭兩季都被網民奉為出色的神作，尤其是 MADHOUSE 在 2015年製作的第一季，幫助這部本身已極具人氣的作品吸收大量fans。集英社在8月18日於網上公開動畫版第3季首張概念圖，劇情被受爭議的村田版「餓狼篇」要動畫化了。



第三季「餓狼篇」概念圖公開

8月18日星期四，《一拳超人》最新一話215話於「となりのヤングジャンプ」網上公開，而在連載最後一頁，就有《一拳超人》第3期製作發表的廣告，插畫仍然由第1、2季人設師久保田誓描製，可見琦玉老師跟餓狼背對背站立，氣勢十足。

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餓狼篇讀者投訴魔改原作｜動畫版注定吃力不討好

暫時「餓狼篇」只有一張圖，未見播出日期，也未公布動畫版製作室的名字，究竟會重新由2015年第1季的MADHOUSE負責，還是由2019年拍第2季的J.C.STAFF繼續，或是有新公司接手？但無論如何，「村田版」餓狼篇漫畫被讀者投訴扭曲了原作者ONE的出色原作，差到有網民期待《一拳超人》應該「見好就收」盡快完結。

《一拳超人》手機遊戲截圖

加上漫畫版改完又改、拖完又拖（可以看看以下圖片、或點擊本連結了解網民有甚麼不滿），足足7年才畫完，究竟動畫版會否大幅度修正、濃縮劇情？一切都要等進一步情報。

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