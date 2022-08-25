PS5加價｜Play Station 5 主機由推出至今一直供不應求，Sony SIE不單無法進一步增產，反過來在8月25日宣布，PS5將於7個地區提高建議零售價，當中包括香港、台灣、日本、英國、中國、加拿大、墨西哥、澳洲、歐洲。從來遊戲主機推出後只會因為生產線成熟、開發成本低而減價，反過來加價真可能是全球首個先例。



香港行貨也加價｜日本水貨更難搶

香港及台灣區在美國公布消息約1小時後也宣布加價，中國國內對PS5主機需求甚大的內地玩家，誓必會令到炒家花更大力氣在香港炒貴港行。與此同時日本也加價，香港玩家想入部日本水貨機成本也高了，相信未來將更難以正價買到PS5主機。

全球經濟影響｜無奈決定

今次消息是由SIE CEO Jim Ryan 在官方博客 PlayStation Blog 上公布，受疫情影響，PS5機內各種零件的供應鏈已相當吃緊，加上全球物流大幅加價，加價也不出奇，再加上全球高通脹率以及不利的貨幣趨勢，Jim Ryan 做出了艱難的決定，受到影響的地區包括在歐洲、中東和非洲 (EMEA)、亞太地區 (APAC)、拉丁美洲 (拉丁美洲），以及加拿大。美國不會漲價。

以下為PS5之各地新零售價



香港



PS5主機 – HKD 4,380



PS5數位版主機 – HKD 3,580



台灣



PS5主機 – NTD 17,580



PS5數位版主機 – NTD 14,580



歐洲



PS5 主機 歐元549.99（約4319港元）



PS5 數位版主機 歐元449.99（約3533港元）



英國



PS5 主機 英鎊479.99（約4464港元）



PS5 數位版主機 英鎊389.99（約3627港元）



日本（9月15日起加價）



PS5 主機 ¥60,478日元（約3478港元）



PS5 數位版主機 ¥49,478日元（約2845港元）



中國



PS5 主機 ¥4299人民幣（約4924港元）



PS5 數位版主機 ¥3499人民幣（約4008 港元）



澳洲



PS5 主機 澳元$799.9（約4385 港元）



PS5 數位版主機 澳元$649.95（約3563 港元）



墨西哥



PS5 主機 墨西哥披索 $14,999（約14,999 港元）



PS5 數位版主機 墨西哥披索 $12,499（約4939 港元）



加拿大



PS5 主機 加拿大元 $649.99（約3927 港元）



PS5 數位版主機 加拿大元 $519.99（約3142 港元）



（原文連結）