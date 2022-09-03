《斯普拉遁3》（Splatoon 3）是一款節奏爽快、畫面可愛、武器及打法都與別不同，很有任天堂風格的Switch專用射擊對戰遊戲。由於很多玩家已經在前夜祭試了手感，所以操作感覺方面就不多談了。早前HK01到Nintendo HK率先試玩了完成版，足足有10個新元素、系統升級位，即睇試玩報告。



Splatoon 3 玩法簡介

《斯普拉遁3》的角色全部是由魷魚化身而成，各式武器會射出「油漆彈」，玩家可自由變身成人型或魷魚潛到油漆，人型時被對手的漆彈擊中會戰腋，不過可以無限復活，限時內盡量令戰場染滿自己隊伍的顏色，埋單計數％佔優的一方即算勝出。

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Splatoon 3 新元素 10大升級

+ 6

01｜系列作首次繁體中文化



任天堂終於中文化了《Splatoon3》，遊戲本身需要用到的文字不多，不過跟NPC對話、選版、選武器時，有中文始終都更方便更傳神。

02｜新武器「刮水刀」「獵魚弓」



今集有2款新武器：「獵魚弓」是一支3 way 一擊三發弓箭不過比較難瞄準，是高手向武器。而「刮水刀」既可近斬，揮動時的水點也可遠距離攻擊，遠近皆宜，但是攻擊力比較弱。

今集有2款新武器：「刮水刀」、「獵魚弓」

03｜三種新特殊武器



當你為戰場染上自軍油漆顏色，就會儲氣，當畫畫右上角能源計爆燈就能按右analog stick發動。今集有3種新的「大技」，「彈跳聲納」利用彈跳產生音波攻擊、召喚「鯊魚坐騎」代步，特殊武器「能量站」能令隊友短時間能力強化。

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Splatoon 3 10大升級新元素

升級位1：系列作首次繁體中文化



升級位2：新武器「刮水刀」「獵魚弓」



升級位3：3種新特殊武器



升級位4：空降開場好食雞



升級位5：魷魚登頂、魷魚滾行



升級位6：散步模式搵「陰濕位」



升級位7：Salmon Run 出現巨大鮭魚波士



升級位8：全新3隊對抗祭典：三色奪寶對戰



升級位9：手機連動「魷魚圈3」



升級位10：季票形式更新玩足2年



必玩Hero Mode！

最後想提一提，今集的單人模式真的豐富了很多，新手先玩玩它練手感。

Splatoon 3 Switch OLED版主機／配件評測｜前夜祭試玩活動舉行

Splatoon 3 Switch OLED 主題主機（$2740）（鍾世傑 攝）

Nintendo Switch Splatoon 3 斯普拉遁 3 遊戲資料



支援平台：Nintendo Switch



遊戲類型：動作, 射擊



發售日：2022/9/9



發行商：Nintendo



遊玩人數：1人



網路通訊遊玩人數：2~8人



對應語言：繁體中文, 簡體中文, 英文, 日文 , 韓文, 法文, 義大利文, 德文, 西班牙文, 荷蘭文, 俄羅斯文



所需容量：6.0GB



支援的控制器：Nintendo Switch Pro 控制器



遊玩模式：TV模式, 桌上模式, 手提模式

