賽馬娘／ウマ娘育成種馬攻略，刷3星方法，因子繼承相性初心教學｜《賽馬娘》開服了一段時間，相信不少訓練師都已經開始掌握養最強馬的方法吧。不過要養成最強馬，除了育成過程外，種馬亦都是非常重要的元素之一。今次就為大家詳盡講解如何育成種馬、因子繼承初心教學。



今次繼續由小A遊樂園授權分享的《賽馬娘》攻略。首先因子、相性與種馬，即是賽馬娘除育成和跑比賽外，一個非常重要的核心系統。三項東西沒辦法完全分開說明，因大家相互有關做種馬為了因子，但繼承還要看相性。

賽馬娘其他攻略👇👇

👉賽馬娘冠軍集會盃／星座盃攻略｜如何育成最強戰馬｜附金牛盃心得

👉賽馬娘首抽攻略｜抽突角色支援卡還是留石？未來卡池入手價值分析

👉賽馬娘攻略懶人包｜刷首抽步驟、3星角色、SSR支援卡、育成心得

👉賽馬娘攻略．新手教學｜角色育成5種能力屬性解說 如何訓練最好？

👉賽馬娘攻略．新手教學｜提速與加速技分別｜15+必學速度技能解說

👉賽馬娘首抽攻略．新手開局必備SSR支援卡解說｜小北美妙姿勢綠帽

👉賽馬娘首抽攻略．全3星角色解說｜3星自選券如何選？米浴小栗帽

👉賽馬娘攻略．免費寶石｜新手必學14大方法每月15000+免費石取得

因子育成重點

因子簡單來說，就是在養馬時候能從父母和祖父母繼承回來的東西，每完成培育一隻馬，都能夠獲得因子。先簡單說明因子的種類，首先因子分為4大類，第一類是藍因子；藍因子是面板5屬，速度、持久力、力量、意志力、智力。繼承時會在對應的屬性上增加數值；第二類是紅因子，紅因子是腳質因子。包括距離，草場泥地場的適性及跑法，繼承時會提升對應距離與腳質的適性；第三類是綠因子，綠因子是角色的固有因子，這個與角色掛勾，每個角色都自帶固有，而綠因子就是練甚麼角色就必然會出那個角色的固有因子。繼承可讓育成的馬，學父母和祖父母的固有，不過是弱化版，當然發動時不會有演出。

因子是什麼？

剛說明的藍紅綠三個因子，育成結束時一定會出現。藍因子就是5屬抽一個，紅因子就是抽距離腳質和草泥，有A或者S那一個，B或以下一定抽不到。簡單來說，就是愈少腳質A，能夠抽的範圍就愈少，愈多A就愈難抽中想要的；綠因子就無甚麼能說，只會出育成角色對應的固有，如發現沒綠因子是因為還未把角色升到3星，所有1、2星角色都可以覺醒到5星，升到3星拿到自己專用的勝負服與正式固有後，再育成出來就必定會出綠色因子；來到第四類因子，白因子會再分為3個種類，第一種是賽道因子，跑比賽拿第一就有機會出。只計算G1賽事，GII或GIII不會出因子，繼承大部分時間都會加少量屬性數值，和學到相應的比賽場地綠技，或其他綠技能；第二種是技能因子，你有學那技能就有機會出，學金技版會增加相應下位技白因子出現的機率。繼承後當然就能夠學到相應的技能；第三是劇情因子，就是相應育成劇情的因子，在URA育成就會拿到URA因子、青春盃育成就會拿到青春盃因子，繼承時會增加個別的屬性的數值，URA就是速度和耐力，即持久力。青春盃就是力量和智力，巔峰賽就是耐力和根性，即意志力。白因子是看見最多的因子，幸運起來白因子可以出一頁以上。當然這個除了是運氣外，也因為白因子可以一定程度控制出現的機率。

劇情因子繼續不同。

因子的星數的作用和出現的機率，星數就是1星至3星，理所當然3星一定最好。藍因子3星，做父母時很容易看見效果會在育成一開始提升對應的屬性數值，1星加5，2星加12，3星加21，差異非常大。跳繼承時候也一樣，當然跳繼承有點不同，不代表3星一定跳21，數字完全隨機根據日本數據，數字是由跳1到跳28都可以，只不過3星會跳的機率大過2星1星。相對藍因子跳繼承時可以失蹤，高星數就是降低失蹤的機率，這也是為何1星繼承時跳有夠少的原因。

藍因子星數與放果

紅因子影響的，是距離或腳質的適性：有個數字可以說，記一記會比較好：1星至3星，升一階、4星至6星，升兩階、7星至9星，升三階、10星以上，升四階。意思是父母與祖父母加起來的紅因子數量，例如中距有3星，而你在育成的馬是中距離E，那就會由E升到D；如父母與祖父母加起來中距離有5星，就會由E升到C，想升到A就要全部加起來10星以上。

紅因子星數與效果

坊間一般會說的魔改造，就是這樣用紅因子去改，把一些不會跑，例如小栗帽短距離只有E，沒法跑短距離，所以用大量短距離因子，硬把她短距離升到A，然後去跑短距離賽。當然魔改造有其意義，如某個角色固有能力非常強，所以特別把那角色改去跑特定賽場。特別是草地泥地場，因泥地角色不太多，所以有機會將只能跑草場的馬硬改到跑泥地。當然要這樣做就要一堆泥地因子，至於跑法腳質一般比較少改，改最多都是距離和草地泥地場。不過留意最多只能夠升四階，即由E升到A，如果本身F甚至G，就必須要賭繼承事件時再跳紅因子。紅因子不論多少星，繼承跳一次都會再升一階，而星數愈高，跳的機率愈大。

可為不同馬娘仍「魔改造」。

另外，育成開始時繼承最多只能夠升到A，想升到S一定要靠之後因子繼承再跳才可，S與A分別有多大呢，距離是影響是速度；賽場，即是草地或泥地，影響的是力量；腳質跑法影響的是智力，大概預料每階相差5至10%左右。簡單來說初心者要記的，就是重要性，距離S提升效益，大過草地泥地S。至於腳質S或否沒甚麼所謂，A已 足夠，而1100速度的距離S，其實較1200速度但距離A跑得快，所以在盃賽一般都會針對跑的距離。特別湊紅因子升到S，當然不是說快非常多，但並排衝刺時距離S會快一點。

距離箕腳與速度補正

綠因子簡單很多，育成開始時會根據父母的種馬，直接繼承可學父母的固有，1星打折10%、2星打折20%、3星打折30%。另外跳繼承時候，3星跳的機率會大一點，跳因子時會再打折，祖父母的固有無辦法開始時直接繼承。如想學的一定要靠因子繼承時候跳出來，有時候例如要繼承3個固有才可以。

綠因子星數與效果

白因子都比較簡單，星數多少在賽場因子，與技能因子上反映的，都是繼承時跳出來的機率。3星一定最高，不過跳多少是隨機的，例如逃馬彎道3星，繼承時跳出來，可以學到逃馬彎道，但打折隨機，可以只打9折，但也可以打足6折。1星跳出來都有機會直接打6折，只不過就很難跳出來這樣。所以到底3星一定最好，一定是有跳才有打折機會，至於繼承時候同一個技能跳多出來數次，會再打多個折頭，白因子絕對不嫌多。至於劇情因子比較特別，除了跳的機率之外，不同星數提升的數字機率會有不同，由加10加20和加30都有。星數愈高，跳30機率愈大。3星基本上很難跳加10，相反1星很難跳加30，所以如果有個兩個URA 3星的種馬，繼承時候一起跳，最大可以速度和持久力各加60，連同藍因子一起跳，提升數字可以頗誇張。

白因子的效果

如何取得3星種馬？

官方未曾具體說明拿星數的機率有多少，全部都是依靠玩家自己統計，數值不一定完全正確；第二，說到底這都是運氣，真是完全運氣，唯一可以確定是總合評價愈高，綠因子與白因子3星因子機率會稍為提高。這個在官方訪問與ファミ通攻略上有稍為提過，而玩家統計亦都發現，當育成總評價超過 SS級，出3星的機率會增加。SS級評價在日版應該比較容易做到，但繁中版開始大半年應沒甚麼可能達到，這個會在綠因子同白因子上會反映出來。

如何獲得三星因子？

藍因子，3星是一定要練超過600才會出，600至1100的屬性，3星因子機率約為6%，練超過1100以上，3星因子機率約為10%。留意，這個是指你五分之一抽中屬性出來後，再去計算的機率，當然亦代表如所有屬性都練到1100，能夠看見3星的機率會比較高，只是能否看見你想要的因子而已。另外引伸了一個問題出來，應不應該練水桶馬呢即是所屬性練超過600以上？繁中版URA年代莫說水桶馬，兩屬性練超過1100其實都不太容易，全水桶你最多只會練到全部600至800左右，同時藍因子不是隨便一個3星就可以。用藍因子是有方向性，會根據你手上配卡改變，不是隨便一個3星藍因子就可以。目前暫時用最多的是力量因子，可能會有持久力因子需要，未來可能智力因子，所以如果想盡快出力量因子3星，最好都是直接把力量提升到1100以上，因為就算出3星因子，出在不想要的地方。另外值得一提練的數值愈高，除了出3星機率提高外，出1星機率都會變低，而實際練到1100，出2星機會已經超過一半，練種馬時可以留意。

紅因子完全無辦法控制，全看運氣，3星機率據統計約為10%。唯一能控制是想出哪一個紅因子，因為系統只會由腳質距離同草泥適性，抽A或S出來，只會抽這兩個。B或以下不會抽選，所以腳質A愈少，紅因子會比較集中。不過3星或否就完全看運氣，至於綠因子出3星或否都是看運氣。不過這剛才有提過，總評練超過SS級出3星的機率會稍為增加。統計上是由原本5%加至10%，再提一次綠因子肯定只會出自己的固有，所以出甚麼是確定的，只是星數要看運氣。

要取得三星因子都有一些技巧

至於白因子，首先3星之前，要看可不可以洗到因子，與藍因子相同，因你洗不到那個屬性，即因子根本跳不到出來，是沒辦法抽3星，所以要如何提高白因子出的機率，這是重點。首先所有白因子，基礎獲得機率大概為20%，即學那個技能，有跑贏那場G1比賽，會出因子機率大概20%，這個是跳出來的機率，不是3星機率。之後你父母祖父母，如都有相同的因子，會提升獲得相同因子的機率。意思即是，技能上父母祖父母都有地固因子（打好基礎），再學地固，獲得地固因子機率會有提升。多一個人有同樣因子會升大約2%，即父母都有會加4%，祖父母全部都有就是加12%，數字並不少。這個放在賽事與劇情因子上都一樣，所以洗白因子其實是有所謂瀑布效應，就是第一個因子最難產出，但在出第一個時候，就會開始變易，當父母連祖父母都有的時候，就會變得頗易刷出，用有一堆白因子的種馬，洗出同樣一堆白因子的馬機率是會比較高。另外技能上還有一點的，有些技能有單圈雙圈，學到雙圈會比較易出因子。如學上位金技能，會再增加出因子機率，當然出的是對應的下位技白因子，所以想說到這裏，大家都應該明白白因子是如何洗出來，就是去跑同一組比賽，去學同一組技能，想出哪個技能，就去找有那個技能白因子的種馬，作為父母去練你自己的馬。即是如想刷打好基礎或直線一口氣的白因子，就去拿已經有學到這個因子的種馬去做父母，再去練自己的馬，會比較容易洗出來。但如何3星呢，這個和綠因子差不多，說綠因子時有提過，當總評練超過SS級，出3星的機率會提升至10%左右。白因子都是一樣，跳白因子出來是第一步，3星或否就只能說句祝大家好運。

下半部就是相性與練種馬的攻略，未來會繼續更新，敬請留意。

攻略授權轉載自：小A遊樂園@Youtube