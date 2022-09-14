除iPhone 14系列新機，Apple也帶來全新iOS 16作業系統，全新介面不單更精美，原來有些非常好用的隱藏功能，需要用家自行開啟。5個功能如：「鍵盤震動回饋」、「已刪除相簿自動上鎖」，有網民用後即愛上，更稱：「本來覺得升完都冇咩特別，一發現呢個功能，我即時愛上iOS 16！」



實用新功能｜唔開唔知咁好用

iOS 16 在Lock Screen銷定畫面、wallpaper桌報方面有明顯得一眼看出的搶眼更新，hk01均會另文教你玩，不過今次要集中講一些更新後不會自己開啟的隱藏實用功能，包你一試之後會愛上。

推出2日，iOS 16 總括來說的反應不錯，沒有重大的中伏情況出現。

👉iOS 16更新7中伏位｜銀行app閃退／這款機電量倒水／電量％怎顯示

01｜鍵盤震動回饋



iOS 16打字終於有震動！過去iPhone 打字最多只會發出虛擬的「啪啪聲」效果音，原來在新介面中進入「設定－＞聲音與觸覺回饋」，可自由揀選「聲音」、「鍵盤回饋」的開關，如兩者均選擇開啟，靜音時會自動關上「啪啪聲」，只保留震動。有網民表示等了那麼多年，iPhone打字終可像Android一樣有震動，但亦有人想震感再強一點：「如果可以自己校震量就更吸引」

在新介面中進入「設定－＞聲音與觸覺回饋」，可自由揀選「聲音」、「鍵盤回饋」的開關。

iOS 16 5個隱虧功能｜網民一試即愛上

+ 1

02｜合併重複相片



在SNS下載相片／影片，有時會重複save完一次又一次。iOS 16 相簿中追加了「重複項目」這個新folder，它會自動掃描你的相簿並找出所有重複的相片，你可以逐組或一次過全部位併以節省空間。這功能之所以隱藏，是因為系統scan相需時，更新iOS 16後，相片多的用家要等1晚才會看到「重複項目」這個folder。

iOS 16會自動掃描你的相簿並找出所有重複的相片，你可以逐組或一次過全部位併以節省空間。

👉AirPods Pro 2｜降噪2倍升級﹑觸控功能﹑新充電盒 6大必買理由

03｜隱藏相簿／已刪除相簿加密



iPhone的「已隱藏」相簿相當實用，有時會拍下證明文件、cap screen紀錄了機密情報，將相片移過去，相片就不會在「最近項目」大folder內出現。在iOS 16，「已隱藏」相簿及「已刪除」相簿都已自動上鎖，需要透過Face ID（或Touch ID／數字密碼）解鎖，如果使用Face ID上鎖，當你放低手機一刻就會即刻上鎖，私隱保護度極高。

04｜廣東話拼音



至於香港連登討論區上，網民就最喜歡今次追加了「廣東話拼音」輸入法，香港90後在學校要學，所以上網時常會使用，比如Ho Jeng（好正），高階運用時還可加英文單字：「Din sik meh? Tam jai ding gut bin?」（夜晚食咩？譚仔定吉邊？）。

05｜一邊語音輸入邊打字



語音輸入真是非常方便，但有時一兩個字讀極都錯就會想打字輸入更正。iOS 16更新了介面設定，可以同步使用鍵盤輸入及語音輸入，不必再從兩種輸入法中轉來轉去。

iOS 16 還有很多細心實用的更新，睇實HK01科技玩物頻道，一齊繼續發掘更多好玩、隱藏、實用功能。👇iOS 16可更新！個人化鎖機畫面／照片一鍵退地 15大新功能率先睇

👇👇一次過了解 iOS 16 全15大焦點功能👇👇

+ 17

以下為官方公布支援更新機種：iPhone 8／iPhone 8 Plus／iPhone X／iPhone XR／iPhone XS／iPhone XS Max／iPhone 11／iPhone 11 Pro／iPhone 11 Pro Max／iPhone 12／iPhone 12 Mini／iPhone 12 Pro／iPhone 12 Pro Max／iPhone 13／iPhone 13 Mini／iPhone 13 Pro／iPhone 13 Pro Max／iPhone 14／iPhone 14 Plus／iPhone 14 Pro／iPhone 14 Pro Max／iPhone SE 第 2 代（或更新型號）