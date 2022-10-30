AI繪圖辨認測驗 你能分出一張圖是AI繪圖還是人手繪畫嗎｜AI繪圖在近幾個月極速走紅，但同時也引來贊否兩論的討論，如關於著作權或是會否取代人類插畫師的工作等等。不過確實AI繪圖在一定程度上的確可以生成高水準、和人類畫師十分接近的圖畫；最近在網上就有流行一些「AI繪圖辦認小測驗」，挑戰你能否分辨出哪些圖畫是由AI繪製、哪些是出自真人之手。



AI繪圖許多幾能亂真 安能辨我是AI

首先有出自泰國網友之手的「Human or AI」測驗，測驗中會列出總共45張插畫，答題者要逐張圖選擇到底是人還是AI所畫；所有的AI生成畫像都是現時最流行的「NovelAI」生成，而由AI生成後再經人手加筆的圖像亦算是AI。整個測驗共有45題，一般10~15分鐘可以完成。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhEpBRnOwiFI-ieNKKu3Y0KcoFbd_ZWod1LeyoV6EEfY78HA/viewform

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準備好的話就來挑戰看看吧！下圖到底是AI還是人畫的呢？（答案在文末）



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這一張呢？

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然後這張呢...？

如有興趣完成整個測試的話，可到以下連結挑戰全部45題：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhEpBRnOwiFI-ieNKKu3Y0KcoFbd_ZWod1LeyoV6EEfY78HA/viewform

另外還有一個簡體中文的測驗：https://ks.wjx.top/vm/rCUP2cP.aspx，共有20條問題，不過就每題都是4選1，在4張圖中有1張是AI繪圖生成，答題者需要選中AI生成的圖像。由於是4選1這個測驗的難度會較高，如果是完全不懂畫畫的人一般只能答中4~5成。

https://ks.wjx.top/vm/rCUP2cP.aspx

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有繪畫經驗的網民分享其實也不是太難分辨，主要是放大看上色有沒有筆觸的痕跡、以及線條有沒有模糊的很奇怪的地方，對於平常有畫畫的人來說較容易分辨。另一位取得80分的網民則分享他選出所有看不到手指的圖像就得到了80分，並指出AI繪圖目前仍然很難完美地處理手指和手掌的繪畫。

文章內的AI繪圖辦認答案：



1. AI

2. 人手（https://www.pixiv.net/artworks/101849751）

3. AI



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