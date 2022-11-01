孫慧雪(Snow)是香港娛樂圈中知名的漫畫迷及「宅男女神」，雖然「雪雪」已經40歲，且為一子之母，不過這位「凍齡靚媽」仍然keep得勁好，公在私也常常以cosplay造型示人。最近她在萬聖節前就公開了一輯《福音戰士》角色「綾波麗」的cosplay照，緊身衣造型線條fit過好多「修身廣告」，件衫幾乎想爆開！

回應訴求扮綾波麗

7月動漫節期間，HK01也曾訪問過阿Snow，她講笑說自己曾經也有很多動漫節攤位cosplay宣傳工作接，結婚生完BB就減少了。今次她再次上陣扮演動漫角色，難道是示範自己仍然能夠接「動漫Job」？雪雪解釋，其實只是貪好玩：「一直都被人問我可唔可以cos綾波麗，咁就趁住萬聖節出嚟扮鬼扮馬嚇下人，cos得唔好，唔好鬧我」

孫慧雪 （IG@snow711）

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最神似「一拳吹雪」孫慧雪

女藝人孫慧雪(Snow)曾配合手機遊戲《一拳超人》宣傳而以高原度cos女角地獄吹雪，原來這次跟正版手遊合作是有段故。最初game公司找了杜以辰（杜小喬）扮龍捲，有網民留言，覺得孫慧雪扮龍捲的姐妹吹雪，一起演出會好正，就達成了這次合作。

孫慧雪配合手機遊戲《一拳超人》，以超高原度cos女角地獄吹雪，網民激like。

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雪雪歷年超靚Cosplay造型

雪雪曾達哥一起為Gameone《GUNDAM Online》遊戲動漫節活動Cosplay宣傳。（林通賢攝）

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她也是玩具迷及畫師

阿雪自細睇漫畫大，而且還喜歡自己畫畫，早前在動漫節推出了自己設計的Q版角色，本身還是一位玩具儲家，因為丈夫是art toys收藏迷，兩個人合共租了3個倉放玩具。「我自己有儲楳圖一雄漫畫《誠仔》的figure，我丈夫就係用一隻巨型誠仔公仔向我求婚。」

孫慧雪今年推出搪膠公仔，以設計師身份參加漫節。（鍾世傑 攝）

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