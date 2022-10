蟻俠 Ant-Man 3 預告片|Marvel 電影宇宙(MCU)第 4 階段隨著年尾的《黑豹 2》正式落幕,而第 5 階段則由下年的《Ant-Man and the Wasp: Quatumaniac(下稱 Ant-Man 3)》開展。



《Ant-Man 3》正式定檔 2023 年 2 月 17 日上映,而 Disney 方面剛在昨晚釋出了此片的預告,中間有不少或對第 5 階段 MCU 電影影響甚深的細節/彩蛋,以下就為大家一一解析。

【1】背景音樂有玄機?

預告片一開始,響起的歌曲為 Elton John 主唱的《Goodbye, Yellow Brick Road》,其歌詞所寫的其實就是參考名著《綠野仙蹤(The Wizard of Oz)》的故事,選此首歌的寓意大概就是預表今次《Ant-Man and the Wasp: Quatumaniac》的故事會與《綠野仙蹤》類同 - 一行人被傳送到一個陌生的國度,而該國度又是由某個「實力強大」的人在統治。

【2】蟻俠成名

預告片開首可見蟻俠 Scott Lang 明顯地比從前有更多人認識,不單走在街上有人與他打招呼,其著裝後的模樣更被印在書包之上,連在首集《Ant-Man》中得悉其更新人士身份後將 Scott 辭退的甜品店都拿他當生招牌(不過仍然有人將他與 Spider-Man 搞混就是了…)

【3】蟻俠新戰衣

在甜品店合照一幕,可見 Scott 的戰衣與從前版本有別,最明顯的是心口上多出了一圈藍光,估計可能與其戰衣的新功能相關。

【4】新蟻俠 Cassie Lang

在前兩集《Ant-Man》中以小女孩身姿出現,到後來《Endgame》忽然長大的蟻俠女兒 Cassie Lang(今集角色改由 Kathryn Newton 飾演)在今集將會有重要戲份。

除了連累一家人被帶入量子領域的裝置是由她所製造,在片中她亦會著起全新的紫色戰衣,化身成《Ant-Man》漫畫中的少年英雄 Stinger - 沒錯又是另一位「少年復仇者」。

【5】時間之城 Chronopolis

在預告片中的高科技城市,其實在上集《Antman and the Wasp》之中都出現過一秒,當時已經被認出是「時間之城 Chronopolis」,是由一位「外來者」 - 下文提到的大反派 Kang the Conqueror 所建立,目的其實就是借助量子領域的特性,逃過「時間」。

【6】尚氣的十環

在時間城中有大量藍色的「巨環」在轉動,其發光的方式與之前在 MCU 電影中出現的另一神器相當類似 - 就是《Shag-Chi 尚氣》中由文武得到、後來又由尚氣繼承的十環,當時就有人察覺到它們可以放大、縮小,而且擁有強大能量,或者它們本身就是由量子領域流出的神物?

【7】永恆族都有關?

在其中一幕,可見到一道門上有類似《the Eternals 永恆族》中出現的永恆族圖騰,但具體關聯還有待求證。

【8】MCU Phase 5 大反派-征服者康

Marvel Studios 方面已經確定,征服者康(Kang the Conqueror)將會是今個階段 MCU 電影的最終敵人,此角色在原著中為 Mr.Fantastic 的後代,智力過人而最終獨力發現到多元宇宙的存在,然而並非每個版本的 Kang 皆為善類,最終不同版本的 Kang 穿越多元宇宙戰鬥、最終演變成時間大戰,差點令宇宙全數毀滅。

此角色在今次的《Ant-Man 3》算是第一次出現在大銀幕,但已不是首次出現在 MCU 作品當中,早在今年年頭於 Disney+ 上載的《Loki》中已經出現了他的其中一個版本,但後來被女版 Loki、Sylvie 手刃,才令「多元宇宙」的概念在 MCU 中開展。

【9】永恆水晶

在漫畫原著中,有一神物被當成整場宇宙大戰的關鍵,那就是永恆水晶(The Forever Crystal),其原本放在時間城中,另一個版本的 Kang 就是為了此物而攻入城中,估計在預告片中出現的正是此物。

【10】老戲骨 Bill Murray

預告片中出現了《捉鬼敢死隊》的著名演員 Bill Murray,有指他會出現 MCU 中的新角色 Krylar - 一個會變成不同人內心恐懼模樣的反派,但亦有人指出他只會是 Janet Van Dyne 於量子領域中的舊情人。