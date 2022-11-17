MGEX 1/100 突擊自由高達模型開箱｜MGEX Strike Freedom Gundam｜萬代2022年尾末最受注目的高達模型Gunpla一定是升級版MG，這款模型原定價錢為1萬4000日圓（約$750），現時市面已經炒到$1,000港元！但仍然是貨到鋪頭一刻就被「秒殺」搶購。聽講日本也供貨緊要，香港派完頭一批貨，最快可能12月頭才會再有。所謂早買早享受，記者也搶了一盒快貨回來，打打卡影個「盒Po」。



（長濱睡睡 攝）

3種金屬上色｜究竟仲係咪「屎金色」？

突擊自由高達最大特色是有一組金黃色的骨架，然而就算過去出MG、PG模型，這組套件的成型色也無法令人滿意，似金非金的用料，被網民笑稱為「屎金屬」。而MGEX版突擊自由高達，實物上手，銅金／白金／黃金共3種特殊上色的板件相當出色，完全收貨！雖然之前在展覽中大既也知道，有幾組骨格位置板件，那是使用沒有特殊上色的傳統模型注塑料而成，不過正式到手拍照，發現膠料中其實已混了一點點金屬粒子，幾隻金色的組件砌好後層次感豐富，完全收貨，不再「屎金」。



銅金／白金／黃金共3種特殊上色的板件相當出色（長濱睡睡 攝）

正式到手拍照，發現膠料中其實已混了一點點金屬粒子，收貨。（長濱睡睡 攝）

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BANDAI模型部本身的Blog早前已率先影了組裝過程，金屬色的SF骨架，靚到不太想砌外甲上去。另外記者估計P-BANDAI很快會推出透明裝甲組件，否則真的浪費了這套精美的組件。

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就算是沒有金屬上色的骨格位，膠料中混有金屬成份，其實也不是太「屎」。（長濱睡睡 攝）

連可動手指都是金色的，不過這組零件的印模已經沿用了很多年，組裝時小心掉件。

可動手指都是金色的（長濱睡睡 攝）

另外，模型還有金屬蝕刻貼紙，附在底座組件那一包裝內，另外還有水印貼紙，千萬不要弄掉！



模型還有紅綠藍3色金屬色貼紙、水印貼紙和金屬蝕刻貼紙（長濱睡睡 攝）

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最後來看看說明書，今次MEGX突擊自由高達分量比上一款MEGX 獨角獸高達相差很遠，所以說明書不算太厚。而包裝方面盒身比MG大魔長少少，不算真的非常巨型。

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