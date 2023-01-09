PS5 直擺會壞？Sony 旗下的新世代遊戲主機 PlayStation 5（PS5）歷經 2 年的缺貨，最近終於有大貨到，Fans 們再不用以炒價買機都可以遊玩各新世代大作，然而在此時卻傳出 PS5 存在重大的設計缺陷，或大大減低 PS5 的使用壽命！



不同的官方圖片當中，其展示出來的都是打直擺放的模樣（圖 Sony）

直擺 PS5 令散熱金屬流失、加速機體損壞

PlayStation 5 今代的設計是以遊戲內可以得到的「獎盃」為靈感，故在不同的官方圖片當中，其展示出來的都是打直擺放的模樣，雖然將其橫置依然可以運作正常，但打直擺放不但更為美觀，感覺上亦更為節省地方，不過據多名維修專家指出，這樣擺放 PS5 主機將會加速其損壞。

一名 Twitter 用戶 68Logic， 據稱於法國擁有一間維修店，過去十多年來一直「主治」各系列的 PlayStation 系列主機，而根據他兩年來的觀察，近來送到他手上的 PS5 都有著同樣的損壞特徵👇👇👇

當 PS5 主機長期打直擺放，這些液態金屬就會因重力關係而流失。（圖 Twitter）

經研究後他得出的理論是 Sony 方面為了讓內置的 APU 降溫，就在上面加上一層液態金屬，而當主機長期打直擺放，這些液態金屬就會因重力關係而流失。

68Logic 指出設計問題存在於目前所有版本的 PS5 當中，即使未開盒的全新機種亦大有可能因存倉擺放的方位而引發同樣問題；同時亦有網民提出理論，光碟版本的 PS5 因長期因讀取而產生的震動，有可能加劇狀況。

金屬流失導致兩大問題

液態金屬的流失，除了導致 APU 的散熱不均、大幅減低主機的運行壽命，液態金屬流向電路板上的其他位置亦可能構成更大問題，例如短路、燒機。而值得留意的，是不單止 68Logic 發現了多於一部主機有此問題，另一維修店東主 Ben Montana 亦同時發現了類似的故障情況，並將圖片發布到網上引起關注。

目前 Sony 並未就此事發表任何意見，而且世界各地的 PS5 「機齡」尚淺，絕大部份主機或暫時未見即時的故障，但如果維修專家們的發現屬實，各位 PS5 機主在可行的情況下，還是將 PS5 橫向擺放吧。