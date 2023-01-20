MGSD Freedom Gundam自由高達開箱｜SD Gundam Q版外觀 X MG細節！BANDAI在發貨的同日，在官方blog公開50多張 MGSD 自由高達 開箱、零件組裝圖，可看盡新作有何特色及長處，為何區區SD模型敢叫價近5千日圓？



115mm更大隻更多Detail

MGSD 新系列名字很易理解，就是將MG Master Grade 1:100 大比例模型級別的雕刻細節、分色分件數量套用到SD Gundam模型，而且模型尺寸增高至115mm，比傳統SD模型更巨型，頭、身、手、腳都有雙重關節及拉出式的可動甲、轉動腰等等，加上自由高達標誌性的雙翼都有大量分件，細緻度不比MG版弱，手短腳短可以擺出有型甫士。

MGSD 自由高達（售價：4,290日圓）

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MGSD 自由高達（售價：4,290日圓）

使用BANDAI 3種黑科技膠料注塑技術

MGSD自由全機體零件為Real Metal Gloss Injection 金屬等共3種新的注模技術，素組不上色也會很漂亮，點擊圖片可以睇睇究竟是什麼黑科技：

超震撼的分件數

MGSD 自由高達的分件量真的好足，單是身體不計裙甲已經有28組零件。而雙手、雙腳也是有分色及雙重關節。而頭部也有很多空間玩新技術，BANDAI在透明眼加入雙層layer，18件零件超精密呀！

BANDAI在透明眼加入雙層layer，18件零件超精密呀！

BANDAI在透明眼加入雙層layer，18件零件超精密呀！

單是身體不計裙甲已經有28組零件。

單是身體不計裙甲已經有28組零件。

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手／腳／下身／背翼／武器部份分件

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MGSD 自由高達超級好扭！

正式組裝完成後，就要試玩一下有內構骨架的MGSD 自由高達，究竟有幾好扭了。

完成後連外甲（正面）

完成後連外甲（背面）

內構骨架（正面）

內構骨架（背面）

MGSD 自由高達竟可以半跪。

自由高達在空中舞動

MGSD 自由高達一對電磁砲可做成發射狀態。

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過完年又有貨不必食炒

MGSD 自由高達售價4,290日圓，而MG自由高達 Ver.2.0 定價為4950日圓（圖左），再看看前者的身高，以前上文看岹的零件數，就知道絕對是物有所值。暫時香港因為撞正農曆新年假，只返了極少量貨，更被人炒高了，過完新年應該再有貨到，到時再買不用食炒。

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