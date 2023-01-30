台北國際動漫節Cosplayer｜過去幾年，國際間的動漫大展不是因為疫情而停辦，就是因為各國人員不能出境而未能交留；但踏入 2023 年，世界終於進入復常的步伐，而在剛不久前開鑼的台北國際動漫節更是人丁暢旺，除了場中有不少出自台灣本土的 Cosplayer 登場之外，更難得地邀得日本的星級 Cosplayer 美女助陣！



日本女神級 Cosplayer 化身 Vtuber 登場

從伊織萌轉載的現場圖片所見，現場人流插得水洩不通（圖 Twitter）

今次的台北國際動漫節在外來嘉賓陣容上極為豪華，其中成為話題的就有首日限定登場的日本星級 Cosplayer 伊織萌（伊織もえ）以及宮本彩希，她們分別穿上 Hololive 人氣 VTuber 「白銀ノエル」及「ときのそら」的服飾在現場供與會人士拍攝，據說現場人流迫爆，不早點到場的話根本未能見到她們的真容呀！

👇👇👇按圖放大看伊織萌及宮本彩希 Cosplay 美圖👇👇👇

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美少女團體同樣吸引

日本美少女偶像團體虹のコンキスタドール亦有在台北動漫節進行表演（圖 Twitter）

除了伊織萌與宮本彩希之外，場內其他以美少女作賣點的偶像團體一樣有大批 Fans 捧場，當中就包括有彩虹征服者（虹のコンキスタドール）以及 AKB48 Team TP、霸天少女隊（BATTEN GIRLS）等等，雖然就未有 Cosplay 成人氣動漫角色，但單是團服都已經十分養眼👇👇👇

虹のコンキスタドール

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AKB48 Team TP

霸天少女隊