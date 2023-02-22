人中之龍維新極攻略 各武器絕技習得方法 修行位置及內容一覽｜人中之龍的舊作重製「極」系列最新作《人中之龍維新！極》之《香港01》科技玩物頻道攻略，提供遊戲各武器絕技習得方法、修行位置及內容一覽。



絕技、大砲都要進入修練場才能使用

在《人中之龍維新！極》中可透過升級獲得魂球、然後在魂球來解鎖各個型態的技能。不過每個型態中都有不少技能為鎖上狀態，這些技能需要在遊戲中的修練場進行修練之後才會開放（仍然需要消耗魂球才算正式習得）。另外要注意是除了格鬥之型外，其他三個型的絕技（R2攻擊）都需要進入一次修行場後才能使用，雖然遊戲教學一開始就有提到絕技但最初是無法使用的。

不少技能都需要修行之後才可學習

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按圖放大《人中之龍維新！極》各修練場位置及開放條件一覽：



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《人中之龍維新！極》各修練場位置及開放條件一覽：



格鬥：伏見的古牧道場 在第二章時經過小牧道場門口觸發事件後開放。每修行一次開放解鎖新技能後需要進行3場戰鬥才開放一下次修行。



一刀、亂舞：洛內的吟柳道場，在第三章起在吟柳道場外觸發事件後即可進入道場修行。後續的修行需要讓吟柳觀看不同稀有度的刀開放（裝備在身上再和柳吟對話即可，裝備不會消失）



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短槍：洛外的鵜入庵，在第三章起和鵜入庵外的幾個浪人對話即可觸發劇情開啟修行場。之後的修行沒有特別條件，一直進行下去即可（當然需要道過修行期間的測試）



大砲：在骸街河邊和新兵衛博士對話，進行一次小遊戲之後即可開放。



機關屋（稻草人屋）：在骸街入口對面的十兵衛博士對話，即可進入機關屋進行修行。內容主要是限時內打倒木人，算是挑戰型小遊戲。完成一定階段的修行後可獲得天啟書或高級製作素材等獎勵。



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