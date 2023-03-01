歧路旅人II攻略 EX技能習得方法 全職業祭壇位置一覽｜在全球大獲好評的HD-2D RPG遊戲《歧路旅人》（Octopath Traveler / 八方旅人）的續作《歧路旅人II》終於正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲EX技能習得方法及全職業祭壇位置一覽。



EX技能習得方法



在《歧路旅人II》中每個角色都有兩招EX技能，其中一招需要到訪分布於世界地圖各處的神殿取得，注意必須要帶同基礎職業（初始職業）的角色到達神殿，才能取得該角色的EX技能。而另一招EX技則需要完成該角色的全部故事章節（一共4章）便可習得。

習得EX技能

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全職業神殿位置一覽：



雷劍將的祭壇（劍士 光的EX技能）



位於大地圖西南邊 丙午地區，從東塞伊沙道往南走；按圖放大前往方法：

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靈藥公的祭壇（藥師 卡絲蒂的EX技能）



位於大地圖西南邊 哈伯蘭多地區 北柯林奎克海道往東走，在海邊有一條略隱藏的路，一直往右走就可到達。按圖放大前往方法：

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舞姬的祭壇（舞孃 亞格妮雅的EX技能）



位於大地圖西北邊 里夫蘭多地區 北歐古羅布森林道 一個山崖下方的洞口進入，按圖放大前往方法：

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狩獵女王的祭壇（獵人 歐修忒的EX技能）



大地圖東南部 杜杜赫赫島 西托洛普霍普古道，位於寶箱下的面山崖，視角看不到入口但直接走進去便可。按圖放大前往方法：

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盜公子的祭壇（盜賊 索洛涅的EX技能）



位於大地圖東部 布萊蘭多地區 南克羅班克街道 乘坐小艇到達。從玩家視角看不到入口，但直接走進去便可。按圖放大前往方法：

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碩學王的祭壇（學者 歐茲巴德的EX技能）



位於大地圖東北部 溫特蘭多地區 西溫特布魯雪道，入口位於石橋下方。按圖放大前往方法：

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紳商伯的祭壇（商人 帕爾特提歐的EX技能）



大地圖西北靠北，外爾蘭多地區 南庫拉雷吉荒道，穿過一個坑洞內的隱藏通道到達，按圖放大前往方法：

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聖火神的祭壇（神官 特梅諾斯的EX技能）



位於大地圖東部 克雷斯特蘭多地區 國境瀑布的神官公會內，經左邊書櫃後的門進入。按圖放大前往方法：