Pokemon卡新set推出即爆炒一張賣過10萬 職業玩家：成件事已變質｜Pokemon（寵物小精靈／精靈寶可寶）的集換式紙牌遊戲推出已有多年，不單沒有隨時間褪色，反而在全球越來越受歡迎人氣節節上升。但人氣高有需求的時間隨之而來的便是炒風，而最近Pokemon卡最新推出的擴充卡包也不例外，首發即有新卡炒到過10萬一張。



Pokemon卡炒風熱烈 未絕版新Set都狂炒10萬此只一家

Pokemon精靈寶可寶的集換式紙牌遊戲最近推出了最新的擴充卡包「トリプレットビート」（TRIPLET BEAT）；近年Pokemon卡牌炒賣成風，Pokemon的新擴充卡包推出自然成為炒家和轉賣者的目標，在日本推特上有不少網民分享在擴張包推出前日，在秋葉原的友都八喜（ヨドバシ）就有多達數百人在店鋪開門前就排隊等搶購，更有人準備了毛毯等禦寒物品，相信是通宵排隊。

https://twitter.com/fbxxel/status/1633934683372421120?s=20

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今次的卡包中備受注目和炒賣的是《寶可夢 朱/紫》中的體育老師「凰檗」（キハダ），在卡牌遊戲中作為支援卡登；其「SAR」（special art rar）款式卡牌在發售首日就已炒上12萬日圓（約6千港元）的驚人價格。而且不是單純炒家推價而是有價有市，在日本二手交易網站「mercari」上面就有不少10萬日圓前後的成交記錄。

https://twitter.com/PokeGetInfoMain/status/1633850455674720258?s=20

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近十年人氣高的集換式紙牌遊戲如Pokemon、遊戲王等都成為收藏和炒賣的對像，其中一些已絕版又有代表性的卡牌，如初代噴火龍等更被炒至過百萬美元的一張天價。但這些天價卡牌為數不多，而且炒貴的原因很大程度是因為已絕版的關係；和Pokemon最近連剛剛新出、離停印、停售尚遠的新Set都炒賣至如此程度，在卡牌遊戲界中是只此一家。

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真玩家亦表不滿 指新一代玩家已無法有舊時體驗

在日本一位於Pokemon卡圈內知名度頗高的職業玩家「kou」（@KouSCREENHERO）最近就在推特上有感而發，指現在玩Pokemon Card的小朋友已不可能再體會到像自己兒時般、因為當了好孩子而讓雙親買一包Pokemon卡給自己做獎品的純真體驗；最近的Pokemon已完全變成了金錢至上，對現狀相當討厭及表示已受夠了。

https://twitter.com/KouSCREENHERO/status/1634074686148718592?s=20

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