2023年4月新番表 我推的孩子 水星的魔女 鬼滅第3季16部必追推薦｜不經不覺已經來到了3月中，換言之今年的4月新番（春番）還有兩三個星期就要開播，《香港01》科技玩物頻道以下整理推薦16部必追4月新番推薦，包括多部超人氣動畫續編及大熱漫畫改編作品。



和最近一兩季動畫相比，2023年4月新番以人氣動畫續編為主，許多人氣大熱話題作如《水星的魔女》、《鬼滅之刃》、《賽馬娘》等的續篇動畫都會於4月播出，不再以小智為主角的全新Pokemon動畫系列同樣將在4月播出。還有動畫化前於華文圈知名度不高，但在第一季播出後叫好又叫座的《國王排名》第二季也將在4月開播。

除了續篇作之外也有不少大熱及值得注目的新改編動畫，如由《輝夜姬想讓人告白》作者赤坂明擔任原作的《我推的孩子》、2020年開始在Jump連載的新漫畫《物理魔法使馬修》、劇力逼人在讀者間評價甚高的犯罪鬥智漫畫《My Home Hero》等。最後固然少不了已成常態的異世界動畫，今季有「手機俠」《帶著智慧型手機闖蕩異世界》第二季、《熊熊勇闖異世界》、《第二次被異世界召喚》等。

No.1必追當然是偶像大師U149，當然是因為有桃華媽媽...米莉亞媽媽...愛麗絲媽媽...還有千枝媽媽...

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按圖放大2023年4月新番16部必追推薦：



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2023年4月新番16部必追推薦（作品介紹請見圖輯）：



水星的魔女 第二季

4月9日首播



鬼滅之刃 第三季 鍛刀村篇

4月9日首播



我推的孩子

4月開播（日期未定）



偶像大師灰姑娘女孩U149

4月5日首播



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國王排名 勇氣的寶箱

4月開播（日期未定）



總之就是非常可愛 第2季

4月7日首播



Dr. Stone 第三季 新世界

4月6日首播



My Home Hero

4月2日首播



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肌肉魔法使-MASHLE-

4月開播（日期未定）



勇者死了！

4月6日首播



Pokemon 寵物小精靈 / 精靈寶可夢新動畫系列

4月14日首播



在無神的世界進行信仰傳播

4月5日首播



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為美好的世界獻上爆焰

4月5日首播



賽馬娘Road to the Top

4月16日首播



帶著智慧型手機闖蕩異世界 第2期

4月3日首播



ULTRAMAN FINAL 最終季

2023年春季開播（日期未定）



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機動戰士高達 水星的魔女 第二季 播映日期是？ 機動戰士高達 水星的魔女 第二季 4月9日首播 想知更多2023年4月新番情報，請點擊以下連結：Link 鬼滅之刃 第三季 鍛刀村篇 播映日期是？ 鬼滅之刃 第三季 鍛刀村篇 4月9日首播 想知更多2023年4月新番情報，請點擊以下連結：Link 我推的孩子 播映日期是？ 我推的孩子 4月開播、詳細日子未定 想知更多2023年4月新番情報，請點擊以下連結：Link 偶像大師灰姑娘女孩U149 播映日期是？ 偶像大師灰姑娘女孩U149 4月5日首播 想知更多2023年4月新番情報，請點擊以下連結：Link Pokemon 寵物小精靈 / 精靈寶可夢新動畫系列 播映日期是？ Pokemon 寵物小精靈 / 精靈寶可夢新動畫系列 4月14日首播 想知更多2023年4月新番情報，請點擊以下連結：Link