Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略 全懸賞任務解法(1~3章)｜萬眾期待的生化危機4重製版《Resident Evil 4》Remake已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲第1~3章懸賞任務（委託）解法。



懸賞任務（委託）有限時 最好盡早解

在整個遊戲流程中可以接到多個「懸賞任務」（在地圖中和藍色的告示互動），內容一般為獲得或破壞特定物品，或是擊倒特定強敵等。完成懸賞任務後和商人對話即可獲得「尖晶石」作報酬，奇晶石可用來在商人處交換無法用錢（比塞塔）購買的物品。由於可換取的東西都相當不錯（有最重要的藏寶圖），因此建議盡量都去完成這些任務以增加收入。

注意懸賞任務是有限時的，基本上當玩家進度去到「轉區」（由村莊去城堡，以及由城堡去孤島）之後就無法解完上一個地區的懸賞任務，因此最好是在接到懸賞任務的章節內就將其完成。

勤力解任務拿尖晶石換物品

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第1章



破壞藍色徽章（農場）

這類委託都是破壞指定地區內的邪教藍色徽章，之後的流程中還會有數個類似委託。接到委託之後徽章的位置會標示在地圖之上，因此一般不算太難找，但還是有一些藏得較深的徽章即使地圖有標示還是要一番功夫才找得到。按圖放大破壞藍色徽章（農場）的實際位置：

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第2章



治理鼠患（廢棄工廠）

擊殺指定區域內的所有老鼠，有老鼠在附近可聽到吱吱聲。

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第3章



毒蛇獵人

出售3條毒蛇給商人，毒蛇透過擊殺毒蛇獲得，在第3章中有數條毒蛇，注意身上留空位去拾取和不要自己不慎吃掉便可。

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盜墓者

打碎在教堂前兩個特定墓碑上的標記，位置可看圖

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破壞藍色徽章2（採石場至養魚場）

一樣是打碎所有邪教藍色徽章便可，實際位置可看圖

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