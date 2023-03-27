Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略 無限火箭炮入手方法｜萬眾期待的生化危機4重製版《Resident Evil 4》Remake已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲無限火箭炮入手方法。



毋須挑戰特定難度 / 評分即可入手

《Resident Evil 4》重製版 RE4 Remake中的無限火箭炮比之前RE2和RE3的其他無限武器更容易取得，不需要挑戰特定難度或獲得特定評分，只需要以任何一個通關存檔繼承資料進行新遊戲i.e.2周目，即可在任意商人處用200萬比塞塔購入無限火箭炮。

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雖然沒有限定條件，不過200萬也不是一個小數目；就算勤力收集寶物，通常也都要打完整個2周目（或是第2周目的最後段）才能湊夠200萬，而且還需要售出身上所有武器才夠數。

記者自己在2周目中段所有武器加上來也才值120萬，需要刷錢才行。

不過反正在取得無限火箭炮之後你就不會需要其他武器了：無限火箭炮可一擊打倒任何敵人（包括Boss，除非是分階段的boss戰，那就每階段需要1發），而且無限火箭炮不需要上彈，可瘋狂亂射蕩平一切，因此賣掉其他武器也是沒有問題，賣掉後用無限火箭炮再刷錢重新買回武器也很簡單。不過如果是想打S+評分的話，由於S+評分必須於新存檔中才能達成，因此不能耍賴用無限火箭炮來打。

人形自走炮Leon。

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