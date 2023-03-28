Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略 最強武器推薦 不浪費金錢｜萬眾期待的生化危機4重製版《Resident Evil 4》Remake已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，推薦各種類武器之中的最強之選，不浪費金錢升級。



手槍 - Red9 / 黑尾



Red9是玩家之間公認的最強手槍，火力超級強，本身基礎攻擊力已是手槍中最高（改滿2.7），滿改之後特殊改造再x1.5倍，一槍威力高達4.05，已經幾乎等如步槍（未滿強化）的威力，非常誇張。特殊改造後的Red9往往只需兩三槍就能放倒一般的村民，對強敵以至Boss都能作為主力輸出手段。

火力超強的Red9

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除了Red9之外黑尾也是好選擇，雖然火力比Red9稍低（改滿2.4，特殊改造同樣是火力1.5倍），但是黑尾在火力以外的表現都遠勝Red9：它準繩度很高，而且射速差不多是Red9的兩倍（黑尾為2.2，Red9為1.26），換言之雖然彈藥效率而言是Red9較高，但以DPS計卻是黑尾遠勝Red9。而且黑尾體積小同時不需槍托，比Red9能節省數格背包空間，各方面都十分優秀的武器，唯一缺點是要較後期才能拿到。

散彈槍 - 鎮暴槍 ／ 前鋒型霰彈槍



散彈基本就是鎮暴槍和前鋒型霰彈槍之間選擇，以戰鬥中的表現來說鎮暴槍較為優秀，一來火力較高：基礎攻擊力是較低鎮暴槍（改滿12.6），但因為特殊改造效果是火力1.5倍，特殊改造後火力為18.9，比前鋒型霰彈槍的16.2要高。而且最重要是重製版中前鋒型霰彈槍的散射變得極之散，有效射程極短，差不多要貼著臉射刀仔也能劈到的距離才能打出最大火力，而鎮暴槍則隔幾個身位的距離仍能有效輸出，可靠得多。

鎮暴槍

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不過前鋒型霰彈槍也有好處就是省公事包空間：首先它本身體積就比鎮暴槍小，再者是彈閘大，改滿24再特殊改造2倍變成48顆，而一般來說玩家身上根本不會有多過48顆散彈彈藥，換言之就是彈藥不會在公事包內佔用格數節省空間，能攜帶更多資源或武器。

前鋒型散彈槍只佔10格，本體已比鎮暴槍小8槍，而且彈藥不佔位又可省2~4格

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步槍 - 魔鬼魚



步槍基本都是魔鬼魚一擇，魔鬼魚性能全面，火力、準繩度、連射率均出色，改滿後特殊改造射速2倍更是秒boss神器（不計火箭炮）。不過如果追求極限火力，也是可以用SR M1903：改滿火力5.3、特殊改造火力2倍，再加上步槍內建弱點攻擊3倍，以改滿的SR M1903射弱點一槍就是31.8的驚人傷害。至於突擊步槍CQBR因為彈藥消耗量太大基本上沒用。

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衝鋒槍 - LE 5



建議用LE 5，雖然TMP的火力較高（特殊改造後有1.5倍火力），但LE 5的準繩度（4.5）遠勝TMP達到步槍級數，而且有穿透效果能一對多，又可用生物感應瞄準鏡能對付後期的「白皮豬」強敵，十分全面的一把武器。不過LE 5要到後期才能拿到是一個缺點。

LE 5

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麥林 - Killer 7



基本上只會用Killer 7，不要買折翼蝴蝶。由於麥格農子彈數量很少，不太建議投資太多金錢在麥林身上，要改的話可以先改彈閘容量，節省背包空間

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特殊武器 - 弩箭



弩箭是十分有趣的武器，特點是某程度上等如無限彈藥：射出的弩箭在擊殺敵人後可以回收，射不中的箭如果射在牆上或地上也可回收（射上天或射到無法互動的位置上就沒法了），用弩箭來殺敵可節省許多彈藥。另外弩箭也可裝上炸藥變成爆炸箭，威力和手榴彈相約（當然作為爆炸箭的弩箭就無法回收了），對群體敵人時多了一個手段。

不過無限彈藥之下弩箭的性能就頗為差勁，尤其是未強化的情況下，勉強用弩箭結果被敵人攻擊是得不償失。但弩箭在強化之後也算有堪用的性能，面對一兩隻村民時可輕鬆擊殺以節省彈藥；而且改滿後的爆炸箭威力相當不錯，個人體感比普通手榴彈更強，也可以考慮只改武器威力當成榴彈發射器來使用。不過今集除了專家難度都不是太缺子彈，所以或許沒有必要專門升一把武器來節省彈藥，直接強化其他武器便可。

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