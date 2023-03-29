Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略 全懸賞任務解法(1~3章)｜萬眾期待的生化危機4重製版《Resident Evil 4》Remake已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲第1~3章懸賞任務（委託）解法。



懸賞任務（委託）有限時 最好盡早解

在整個遊戲流程中可以接到多個「懸賞任務」（在地圖中和藍色的告示互動），內容一般為獲得或破壞特定物品，或是擊倒特定強敵等。完成懸賞任務後和商人對話即可獲得「尖晶石」作報酬，奇晶石可用來在商人處交換無法用錢（比塞塔）購買的物品。由於可換取的東西都相當不錯（有最重要的藏寶圖），因此建議盡量都去完成這些任務以增加收入。

注意懸賞任務是有限時的，基本上當玩家進度去到「轉區」（由村莊去城堡，以及由城堡去孤島）之後就無法解完上一個地區的懸賞任務，因此最好是在接到懸賞任務的章節內就將其完成。

其他章節的懸賞任務解法可見另文攻略：



👉Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略｜全懸賞任務解法(1~3章)

👉Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略｜全懸賞任務解法(4~5章)

👉Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略｜全懸賞任務解法(6~10章)

勤力解任務拿尖晶石換物品

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第11章



蟲巢

完成兩次過山車之後來到蟲巢，射擊4個蟲巢的入口即可，黃色高光的部位就是。按圖放大實際位置：

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第12章



寶石大盜

向商人出售一顆受損的綠寶石，射擊位於庭園前的商人外面的鳥巢即可獲得。按圖放大實際位置：

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讓薩拉札家蒙羞

達成任務的方法是將一隻雞蛋（顏色不限）丟到位於王座的拉蒙肖像上。雞蛋可以由第4章開始一直帶在上身直到第12章；如果沒有帶雞蛋的話，官方十分貼心地在王座放了兩隻雞，只要站在一旁看著雞不驚動牠們的話，大概30秒至1分鐘左右牠就會生蛋。丟雞蛋的方法和手榴彈一樣，先在公事包中裝備好雞蛋（注意不要手快快吃掉了），然後L2瞄準再R2丟出去。

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