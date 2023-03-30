Resident Evil 4 Remake RE4重製攻略 全懸賞任務解法一覽｜萬眾期待的生化危機4重製版《Resident Evil 4》Remake已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲全16章共19個懸賞任務（委託）解法。



懸賞任務（委託）有限時 解完拎豐富報酬

在整個遊戲流程中可接到多個由商人發布的「懸賞任務」（在地圖中和藍色的告示互動），內容一般為獲得或破壞特定物品，或是擊倒特定強敵等。完成懸賞任務後和商人對話即可獲得「尖晶石」作報酬，奇晶石可用來在商人處交換無法用錢（比塞塔）購買的物品，建議盡量都去完成這些任務以增加收入。

另外是玩家不需要先接取任務才開始進行，在接任務之前完成的部份會自動計算，例如破壞藍色徽章可以先破壞目標再接取任務、出售特定道具的任務也是在可以先出售物品再接任務也可達成。只是要真正完成懸賞獲得報酬，仍是必須要找到懸賞的告示並互動，然後和商人對話才算完成可獲得報酬。

藍色告示就是委託

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尖晶石可換取的東西都相當不錯，最重要是各地區的藏寶圖，地圖上的寶物是玩家主要收入來源，而有藏寶圖就不會錯過寶物了。之後建議優先換「高倍率瞄準鏡」，可以放大3倍瞄準，在很多地方都有妙用。接下來的交換就比較自由，可直接換寶物賣錢，或是存起來換專屬強化券。

藏寶圖最重要

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注意懸賞任務是有限時的，在完成特定章節之後就會無法再完成之前的委託，劇情上就是玩家每次「轉區」後（由村莊去城堡，由城堡去孤島）。具體而言就是進入第6章之後就無法完成1~5章的任務，以及進入13章後就無法完成6~12章的任務；因此最好是在接到懸賞任務的章節內就將其完成。

各章節的懸賞任務接取位置及完成方法可見另文：



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